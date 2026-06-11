El Metro reanuda el servicio en Líneas 1 y 5 tras operativos que se desplegaron por protestas de la CNTE en diversos puntos de la CDMX.

"Les informo que el servicio en las Líneas 1 y 5 del Metro de la CDMX ha sido restablecido en su totalidad" Metro CDMX

La Línea 1 opera con normalidad de Pantitlán a Observatorio y la Línea 5 de Pantitlán a Politécnico; todas sus estaciones están en servicio.

Metro CDMX reanuda su servicio en Línea 1 y 5

Adrián Rubalcava, director del Metro CDMX, compartió un mensaje en redes sociales para confirmar que el servicio se reanudó en la Línea 1 y 5.

“La Línea 1 opera de Pantitlán a Observatorio y la Línea 5 de Pantitlán a Politécnico, con todas sus estaciones abiertas y la circulación de trenes constante" Metro CDMX

Cinco estaciones de la Línea 1 y cinco de la Línea 5 estaban cerradas debido a operativos de seguridad que se realizaban en las inmediaciones de la AICM.

Reanudan servicio en Línea 1 y 5 del Metro (X/@MetroCDMX)

El director del Metro agradeció la comprensión de los usuarios antes las afectaciones por el cierre de diversas estaciones de las Línea 1 y 5.

"Agradezco la comprensión de las y los usuarios ante las afectaciones registradas durante esta tarde “, expresó Adrián Rubalcava.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagó con tomar las inmediaciones del AICM a un día del arranque del Mundial 2026, por lo que se realizó un fuerte operativo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional resguardaron la zona y solo permitían el paso a pasajeros con boletos, así como empleados.

Mientras tanto, la CNTE continúa con las movilizaciones y desde las 10:00 de la mañana realizó bloqueos sobre Reforma y cerró ambos sentidos en avenida Juárez.

Reabren la estación Nativitas de la Línea 2 tras trabajos de remodelación

Los trabajos de remodelación de la Línea 2 continúan a unas horas de la inauguración del Mundial 2026.

Adrián Rubalcava informó en redes sociales la reapertura de la estación Nativitas de la Línea.

Se ofrece servicio de Tasqueña a Cuatro caminos, excepto las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán y Portales.