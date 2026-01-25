A cuatro días de efectuarse la detención de César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, el sábado 24 de enero de 2026 se llevó a cabo la primera audiencia del líder criminal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Los reportes indican que, durante esta audiencia celebrada vía remota, “El Botox” aceptó ser líder de Los Blancos de Troya y dedicarse a extorsionar limoneros, carniceros, transportistas, entre otros trabajadores en Michoacán.

Esta primera audiencia estuvo dirigida por el juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, por los delitos de:

Delincuencia organizada

Delitos contra la salud

Portación de armas de uso exclusivo del ejército

FEMDO tiene custodia de El Botox (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

El Botox señaló a más grupos de extorsionadores durante su primera audiencia ante la FGR

A pesar de que su abogado le pidió que guardara silencio, El Botox reconoció su papel como líder de Los Blancos de Troya, además de aceptar que durante años se dedicó a extorsionar a productores michoacanos.

Según El Botox, es injusto que él sea señalado como el único líder extorsionador en tierras michoacanas, pues otros grupos también se han dedicado a esta actividad ilícita, señalando a:

Los J. Múgica

Los Caballeros Templarios

Los Reyes

Los Viagras

Cártel de la Virgen.

Frente al juez federal Mario Elizondo, El Botox añadió que se considera una persona que no violenta gravemente al pueblo, pues según él, respeta el trabajo de la gente.

“Me considero una persona que no se está pasando con el pueblo. ¿Por qué conmigo quieren apagar la lumbre que hay en Michoacán? Yo respeto el trabajo de la gente"

El Botox dio detalles del cartel de Los Blancos de Troya

Pese a las recomendaciones de su defensa, El Botox detalló que él encabeza a Los Blancos de Troya, organización compuesta por más de 200 personas entre halcones, extorsionadores y encargados de artillería de drones.

Incluso, reconoció que algunos de sus hombres tenían el trabajo de infundir terror entre los pobladores.