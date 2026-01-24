La última detención de Carlos Alejandro Sepúlveda, alias El Botox, fue efectuada por autoridades el 22 de enero de 2026; sin embargo, el líder de Los Blancos de Troya ya había sido detenido por primera vez en 2018.

Durante ese año, de acuerdo con los registros, El Botox fue localizado en un predio de Cuernavaca, presuntamente propiedad del abogado Samuel Sotelo, quien fue secretario municipal durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco.

A El Botox se le acusaba entonces por el homicidio del alcalde sustituto de Buenavista, Uriel Urrutia, no obstante, un juez local le otorgó la libertad en 2020 bajo circunstancias poco claras.

¿Qué se sabe sobre la detención de ‘El Botox’ en 2018?

Pese a las acusaciones de que El Botox había sido detenido en 2018 dentro de un predio de la calle Cataluña, colonia Maravillas, presuntamente propiedad de Samuel Sotelo Salgado, ni él ni Cuauhtémoc Blanco se pronunciaron al respecto.

En esa ocasión, una llamada anónima alertó a las autoridades de que una persona maniatada había sido ingresada por la fuerza a un predio de la colonia Maravillas, lo que desató un operativo policial

En el lugar, las autoridades confirmaron la presencia de armas de grueso calibre y detuvieron a tres personas, entre ellas El Botox, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio.

Tras salir de prisión en el 2020, El Botox se trasladó a Michoacán, donde, de acuerdo con reportes, volvió a integrarse y a liderar estructuras criminales, como “Los Blancos de Troya”, vinculado con “Los Viagra”.

César Alejandro “N”, El Botox, contaba con 7 órdenes de aprehensión (Especial)

El Botox fue detenido nuevamente en Michoacán

El Gobierno de México confirmó el 22 de enero la detención de El Botox durante un operativo desplegado en Tierra Caliente, Michoacán, toda vez que contaba con siete órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de:

Homicidio calificado

Tentativa de homicidio

Extorsión

La orden más reciente fue emitida en el 2025 por el delito de homicidio calificado, relacionada con su presunta participación en el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores en Apatzingán.