Este martes 24 de marzo, un alumno desató una balacera al interior de la preparatoria privada “Anton Makarenko” en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El estudiante de 15 años de edad habría asesinado a dos maestras, luego de que empezó a realizar disparos en contra del personal que ahí labora.

Alumno desata balacera en la preparatoria de Lázaro Cárdenas que dejó como resultado dos maestras muertas

De acuerdo con la información preliminar, el altercado ocurrió tras una discusión entre el joven y los empleados de la escuela.

Balacera en preparatoria de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas (@SSeguridad_Mich / X )

Se presume que el alumno de la preparatoria “Anton Makarenko” inició el ataque luego de que se le impidió la entrada al plantel por llegar fuera del horario permitido.

El joven pretendía retirarse del plantel, cuando los empleados intentaron detenerlo, lo que derivó en una segunda agresión.

Sin embargo, las autoridades oficiales no han dado detalles sobre los motivos que habían provocado el ataque.

Informes policiales señalan que dos maestras perdieron la vida a causa de las heridas provocadas por arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que las mujeres fueron identificadas como:

María del Rosario S. de 36 años de edad

Tatiana B. de 37 años de edad

Los cuerpos de las mujeres fueron trasladados hacia el Servicio Médico Forense (SEMEFO) a fin de que se les aplique la autopsia y sean entregados a sus familiares.

El ataque desató una situación de pánico extremo entre los alumnos y el resto del personal que labora en la institución.

Al escuchar las detonaciones, se refugiaron en las aulas y pidieron ayuda al número de emergencias.

La zona fue rápidamente delimitada por un cerco policial para permitir que el personal de la Fiscalía General del Estado realizara las labores de peritaje y recolección de indicios.

Por ahora, el plantel permanece bajo resguardo de las fuerzas estatales y municipales.

Autoridades logran detener al alumno señalado como el responsable de la balacera en preparatoria de Lázaro Cárdenas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) la agresión fue reportada al Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C5 Michoacán).

Por lo que elementos policiacos se trasladaron hasta el plantel ubicado en la calle Francisco Villa, de la Colonia Centro, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron dos mujeres sin vida al interior del plantel educativo , ambas con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Elementos de seguridad lograron neutralizar al adolescente, quien fue señalado como el presunto autor material de la agresión.

Además, fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador con el que el presunto responsable cometió el ataque en la institución.

El menor de edad será presentado ante las autoridades competentes , quienes determinarán su situación legal.