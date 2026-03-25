El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla coordina acciones con la Fiscalía de Michoacán para garantizar justicia a las dos maestras que perdieron la vida durante la balacera en una preparatoria en Lázaro Cárdenas.

“He instruido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que brinde acompañamiento integral y oportuno a las familias; asimismo, mantenemos una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado para garantizar que prevalezca la justicia” Alfredo Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla también expresó sus condolencias a los familiares de las maestras asesinadas por el adolescente de 15 años, quien presuntamente se identificaba como incel.

Ramírez Bedolla coordina acciones con Fiscalía de Michoacán por balacera en Lázaro Cárdenas (Redes sociales)

Atacante en preparatoria de Lázaro Cárdenas sería hijastro de un marino

A través de un mensaje en redes, Ramírez Bedolla externó su solidaridad con los familiares de las maestras Tatiana y María del Rosario, víctimas del ataque armado ocurrido al interior de la Preparatoria Anton Makárenko.

De igual forma, consideró que este hecho debe llevar a la sociedad a reflexionar sobre la atención y educación que se brinda a los adolescentes con el objetivo de asegurarles condiciones de vida más optimas.

Como sociedad, este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre la atención y la educación que les brindamos a los adolescentes para garantizarles un mejor futuro. Alfredo Ramírez Bedolla

Medios locales informaron que la balacera ocurrió la mañana del 24 de marzo dentro de la preparatoria en Lázaro Cárdenas, ubicado en la colonia Centro, donde un menor de edad disparó contra dos maestras.

De acuerdo con reportes de El País, el presunto agresor, quien sería hijastro de un marino, atacó a las maestras con un rifle semiautomático AR-15 en el pasillo de entrada de la escuela.

El mismo medio informó que el joven identificado como Osmer H., difundió en redes sociales un video posando con el arma; no obstante, su padrastro declaró ante las autoridades que el fusil no era de su propiedad.