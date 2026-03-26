Como parte de un concurso de baile, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), presentaron un polémico acto en el que simularon portar armas largas.

En un video que circula en redes, se observa que en su acto, los estudiantes hicieron alusión a diversos hechos criminales, por lo que se acusa un posible acto de apología al crimen.

Debido a la controversia que se ha generado en torno al baile, el Cobaem emitió un comunicado en el que reprobó lo ocurrido y exhortó a comunidad educativa a evitar ese tipo de representaciones.

Desata polémica baile de estudiantes con alusiones asesinatos y criminales

Estudiantes del Cobaem plantel Contepec, en el estado de Michoacán, se encuentran en el centro de la polémica debido a que presentaron un acto en el que simularon portar armas largas.

En la grabación sobre la coreografía que fue parte de un concurso de baile, se puede ver a los alumnos de vistiendo pantalones de camuflaje militar, chalecos que aparentan ser antibalas y pasamontañas.

De la misma forma, se aprecia que lo largo de la presentación los propios jóvenes mostraron las imágenes de varios de los presidentes municipales de Michoacán que han sido asesinados.

Baile de estudiantes en Michoacán (Tomada de video)

Durante poco más de 6 minutos, los estudiantes encapuchados bailaron canciones como “Gasolina”, de Daddy Yankee, “EoO” de Bad Bunny y “Tu Sicaria” de Beauty Brain.

Sin embargo, el mix incluyó cortes y puentes con audios de noticieros informando sobre los asesinatos de alcaldes, así como un fragmento de un mensaje de Claudia Sheinbaum sobre el Plan Michoacán.

Cobaem reprueba acto de estudiantes

El acto de estudiantes del Cobaem presentó ha generado una fuerte polémica en Michoacán, debido a que se acusa que la representación puede ser interpretada como apología a la violencia y el crimen.

Por lo anterior, el Cobaem emitió un comunicado en el que se pronunció en contra de la representación al señalar que en ella se hizo referencia a la violencia y se puede interpretar como “apología del delito”.

En ese sentido, aunque afirmó respetar la libertad de expresión, llamó a la comunidad educativa a privilegiar otros tipo de expresiones que se enfoquen en fomentar valores positivos.

“Se exhorta a la comunidad educativa a privilegiar expresiones que fomenten valores positivos y evitar aquellas que puedan ser percibidas como promoción, aceptación o normalización de la violencia” Cobaem

En especial porque resaltó que en la actualidad, la comunidad estudiantil del estado de Michoacán atraviesa un contexto en el que es necesario actuar con sensibilidad, empatía y responsabilidad.

Por ello, pidió no descontextualizar las “expresiones artísticas” de los estudiantes para evitar generar “mensajes contrarios a los principios que promueven como institución educativa”.