La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre una balacera registrada en Tepito, CDMX que dejó un muerto; la víctima estaría ligada a La Unión.

Además, se reportó que un menor resultó lesionado, por lo que habría sido trasladado de emergencia a un hospital cercano.

Balacera en Tepito deja un muerto y un menor lesionado

Este sábado 7 de marzo se registró una balacera en lo que se conoce como la zona brava de Tepito, en la Ciudad de México.

Un hombre de 30 años de edad habría sido asesinado, mientras que un menor de 11 años de edad resultó lesionado por disparos de arma de fuego.

Balacera en Tepito deja un muerto; víctima estaría ligada a La Unión (Tomada de video)

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las calles Toltecas y Rivero, en la colonia Morelos, justo entre los pasillos del tianguis.

Las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacados a balazos.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron alertados vía frecuencia de radio por lo que se dirigieron al lugar.

En el sitio se percataron que dos personas se encontraban sobre la cinta asfáltica, al lado de una motocicleta de color negro.

Solicitaron los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Los paramédicos señalaron que el hombre había perdido la vida por disparos de arma de fuego.

Este hombre habría sido identificado como Brayan Israel, posiblemente ligado a La Unión.

Mientras que el menor fue diagnosticado con herida penetrante por disparo de arma fuego en el fémur y el abdomen, por lo que se trasladó a un hospital para su atención médica.

Autoridades investigan balacera en Tepito que dejó a una persona muerta

Tras el hecho, se acordonó la zona y se dio parte a las autoridades ministeriales para que recabaran pruebas.

Peritos de la Fiscalía procesaron el lugar, donde fueron localizados al menos 15 casquillos percutidos.

El agente del Ministerio Público será el encargado de realizar las investigaciones del caso.

Sin embargo, se habla de que se trató de un ataque directo luego de que testigos habrían señalado que los atacantes fueron directamente hacia su objetivo.

Los atacantes serían dos sujetos que tenían sudaderas rojas e iban a bordo de una motocicleta verde.

Testigos señalan que los hombres se habrían acercado a las víctimas y sin mediar una palara sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar a quemarropa.

Las autoridades ya se encuentran analizando las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables agresores, quienes presuntamente huyeron por la avenida Ferrocarril de Cintura hacia la zona norte de la Ciudad de México.

Por el momento se encuentran recabando pruebas para la integración de la carpeta de investigación.

Algunos medios señalaron que este ataque podría haber sido por un ajuste de cuentas, luego de que el lugar se encuentra marcado por la violencia.