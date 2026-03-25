La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que el arma utilizada en el asesinato de dos maestras en la preparatoria Anton Makárenko, en Lázaro Cárdenas, era de uso exclusivo del Ejército.

“El arma utilizada era calibre R-15, un arma de uso exclusivo del Ejército, aunque realmente se otorga para uso de policías municipales, estatales y federales” Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado de Michoacán

En entrevista para Radio Fórmula, el Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, comentó que el arma que usó el joven de 15 años habría ingresado de manera ilegal al país, por lo que ya se investiga su origen.

De manera preliminar, señaló que el atacante dijo en entrevistas que el arma la encontró en su propio hogar; no obstante, su padrastro, quien se desempeña como marino, negó que el arma sea de la familia.

Estudiante que mató a sus maestras en Lázaro Cárdenas se mostró con el arma para el delito. (Instagram/vodka.om)

Joven atacó de manera directa a las maestras en la preparatoria de Lázaro Cárdenas

Durante la misma entrevista, el titular de la Fiscalía de Michoacán detalló que videos del hecho evidenciarían que el implicado, identificado como Osmer H., atacó de manera directa a las maestras en la entrada de la escuela.

“Llegó directo a agredir a las maestras que estaban en el mostrador del acceso principal, una de ellas de espaldas, que es a la primera que le dispara en la cabeza” Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado de Michoacán

Detalló que los resultados de la necropsia arrojaron que el menor disparó directamente en la cabeza de una de las maestras , mientras que a una segunda docente le disparó en cuatro ocasiones en el cuerpo.

Sobre las investigaciones, el fiscal agregó que la madre de Osmer H. ha cooperado con las autoridades en lo que respecta a cateos en el hogar para determinar las causas detrás del crimen.

El teléfono del menor de edad sería clave en las investigaciones, pues horas antes del crimen compartió un video de incels donde se mostraba contenido de odio a mujeres y antifeministas.

“Porque he decidido enviar a las feministas, que siempre han arruinado mi vida, con el creador [Dios]. Durante 7 años la vida no me ha dado ninguna alegría. Odio a las feministas”. Video compartido en Incels.Is