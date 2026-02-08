La noche del 7 de febrero se desató una balacera en Uruapan, municipio localizado en Michoacán, por lo que la Fiscalía del estado ya investiga lo que ocurrió.

La balacera dejó a dos personas heridas por arma de fuego, mientras que los causantes habrían escapado tras los hechos.

Se desata balacera en Uruapan; Fiscalía de Michoacán investiga lo ocurrido

Al oriente de Uruapan, Michoacán se desató una balacera alrededor de las 8:00 p.m. el 7 de febrero en la colonia Planetario, según informaron medios locales.

Los hechos fueron notificados por vecinos de la colonia, dando a conocer que ocurría en la calle Urano esquina con Tierra.

Ante ello, Protección Civil junto a Guardia Nacional se desplazaron al lugar para la atención y detención de las personas.

Sin embargo, la Guardia Nacional no informó sobre detenidos porque los causantes habrían huido en presuntamente un automóvil .

Por otra parte, se detalló que dos personas resultaron heridas tras la balacera en Uruapan, por lo que recibieron atención de Protección Civil y fueron trasladados a un hospital.

Hasta el momento, se sabe que la Fiscalía de Michoacán ya realiza las investigaciones, mientras que la Guardia Nacional realizó un fuerte operativo para la detención de los causantes.

Los hechos en Uruapan suceden a tres meses del anuncio del Plan Michoacán que busca combatir la violencia y narcotráfico en el estado.