Una balacera se registró en Cajeme, en Ciudad Obregón, Sonora, la cual habría dejado al menos cuatro detenidos; el enfrentamiento fue por un operativo en San Juan Capistrano.

De momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la balacera no dejó víctimas fatales ni heridos.

Operativo en Cajeme, Sonora deja varios detenidos tras balacera

La tarde de este jueves 12 de marzo se registró un operativo y balacera en Cajeme, como confirmó la Fiscalía de Sonora y que, añade, se detuvieron a varios presuntos delincuentes.

Acorde con lo mencionado, los detenidos estaban fuertemente armados y estarían relacionados con asesinatos recientes, aunque no dieron más información al respecto.

Sin embargo, confirmaron que la situación en Cajeme ya se mantiene bajo control, tras la participación de:

Agencia Ministerial de Investigación Criminal

Policía Estatal de Seguridad Pública

Secretaría de la Defensa Nacional

Lo que se sabe de manera extraoficial es que el operativo tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas, en el fraccionamiento San Juan Capistrano, Ciudad Obregón, Sonora.

Operativo en Cajeme, Sonora habría dejado varios detenidos (Captura de pantalla)

Y serían cuatro los detenidos, quienes pertenecerían a un grupo criminal de Cajeme, aunque las autoridades no han mencionado si tendrían vínculos delictuosos.

Balacera en Cajeme provocó pánico en Náinari; comparten videos

La balacera en Cajeme ocurrió cerca de la Laguna de Náinari , lo que provocó el pánico entre la ciudadanía, como se observa en diferentes videos de redes sociales.

Varios asistentes a un evento deportivo en el campus de Náinari del Instituto Tecnológico de Sonora, quienes se echaron al suelo para protegerse de cualquier bala; había menores de edad.

Asimismo, se compartieron distintos videos en los que se escucha la balacera en una pista de carreras y desde la Laguna Náinari; ningún civil resultó lesionado.