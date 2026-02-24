Se desató la violencia en Iztacalco, CDMX. Reportan balacera que dejó tres heridos, entre ellas una mujer de la tercera edad que pasaba por la zona.

La tarde de este 23 de febrero se dio a conocer que se desató una balacera en la colonia Campamento 2 de octubre en la alcaldía Iztacalco de la CDMX.

Reportan balacera en Iztacalco; hay tres heridos

Una balacera en Iztacalco dejó como saldo tres heridos, dos hombres de entre 17 a 25 años de edad, además de una mujer de la tercera edad.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron al interior de la sala de espera de un consultorio de farmacia donde los jóvenes esperaban ser atendidos y fueron atacados.

El incidente provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con la intención de realizar un recorrido para atender la situación.

Además de buscar a uno de los presuntos responsables que se habría escondido por la zona de andadores y callejones que hay la colonia Campamento 2 de octubre.

Los elementos de la SSC inspeccionaron una vivienda para detener a una persona, de aproximadamente 30 años, quien fue trasladado hacia una unidad del Ministerio Público.

Al lugar de los hechos también arribó personal de Protección Civil de Iztacalco.

Hasta el momento, se desconocen los motivos detrás del ataque.

Versiones apuntan a que otros dos presuntos responsables de la balacera habrían huido sobre Canal de Apatlaco hacia La Viga, a bordo de una motocicleta.

Heridos por balacera en Iztacalco son trasladados al Hospital Balbuena

Tras la balacera en Iztacalco, los heridos fueron trasladados al Hospital General Balbuena para ser atendidos.

Por su parte, una ambulancia de Protección Civil de la alcaldía se quedó en el lugar de los hechos para valorar a algunas personas que entraron en crisis después de la balacera.

Asimismo, el lugar del incidente quedó bajo resguardo de la Fiscalía capitalina para investigar lo ocurrido.