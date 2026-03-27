En Hermosillo, Sonora, la Universidad UNILIDER suspendió sus clases este viernes 27 de marzo debido a una falsa amenaza de ataque armado en sus instalaciones.

La universidad privada ubicada en la salida a Nogales, informó a su comunidad que activaron su protocolo de seguridad ante una amenaza de muerte entre estudiantes.

Universidad UNILIDER Hermosillo suspende clases por amenaza de ataque armado

Mediante un comunicado, la Universidad UNILÍDER de Hermosillo informó que se suspendieron las clases en su plantel, tanto académicas como administrativas este viernes 27 de marzo.

Esto como medida preventiva derivada de la activación del protocolo institucional de seguridad por un comentario que entre estudiantes que despertó el temor a un ataque armado.

En consecuencia, de manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes, aunque la Universidad UNILÍDER aclara que no se ha identificado ningún ataque.

Y la suspensión de clases sólo se trataría de una medida preventiva para la comunidad que también permita el adecuado seguimiento de parte de las autoridades de Sonora.

Universidad Unilíder de Hermosillo suspende clases por amenaza (Especial)

Por lo que la rectora de la institución, Emma Alicia Ayala Contreras, agradece la colaboración y compromiso con el bienestar de la Universidad UNILIDER en Hermosillo.

Universidad UNILIDER Hermosillo: estudiante amenazó de muerte a otro

Aunque la Universidad UNILIDER no explicó el comentario, se sabe que un estudiante amenazó de muerte a uno de sus compañeros con ayuda de un arma lo que activó alarmas.

Elementos de la policía municipal de Hermosillo revisaron la Universidad UNILIDER y confirmaron que no habría arma; sin embargo, mantienen el plantel resguardado por los elementos.

De momento, no se tiene más información sobre si el estudiante será puesto bajo investigación, fue detenido o sólo será amonestado por la Universidad UNILIDER.