Alfredo Ramírez Bedolla ordenó el cese inmediato de directivos y maestros del Cobaem en Coeneo, luego de que se viralizara un video en el que estudiantes realizaron una coreografía portando réplicas de armas largas.

El gobernador de Michoacán calificó el concurso como un acto “anticultural” y advirtió que constituye apología del delito, prohibida por disposición oficial desde 2023.

Además, exhortó a instituciones educativas a reforzar la supervisión de sus actividades culturales y recreativas para evitar que se repitan hechos similares en Michoacán.

Reportan cese de directivos del Cobaem en Michoacán tras polémico acto con armas largas

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, exigió cesar de forma inmediata al director y maestro que organizaron el concurso de baile en el Cobaem.

Ramírez Bedolla señaló que se tomaron acciones formales y que se hizo un extrañamiento contra el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán para que no se vuelvan a repetir hechos como el concurso de baile.

El mandatario señaló que el polémico acto con armas largas, en el que se hizo apología del delito, fue un evento anticultural.

En ese sentido, Ramírez Bedolla exhortó a las instituciones públicas y privadas del estado para no promover ese tipo de actos “que no son Michoacán”.

Además de solicitó a las instituciones educativas para que sus mecanismos de supervisión de actividades culturales, artística y recreativas, sean reforzados.

De igual manera, el mandatario defendió la identidad de su estado, indicando que Michoacán cuenta con mucha cultura, pueblo e historia.

El gobernador de Michoacán, asimismo, expresó que existe una disposición, publicada el 30 de mayo 2023 en el Periódico Oficial del Estado, que prohíbe la apología del delito, la cual debe cumplirse en todo el estado de Michoacán.