Estudiante de la preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán que balaceó las instalaciones dejando dos maestras muertas, se exhibió horas antes con el arma en redes sociales.

El menor de edad que fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), es, supuestamente, hijastro de un elemento de la Secretaría de Marina (Semar).

Estudiante que perpetró doble homicidio en Lázaro Cárdenas mostró su arma en redes sociales

El estudiante que desató la balacera que el 24 de marzo de 2026 en la preparatoria “Anton Makarenko” en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se mostró horas antes con el arma que usó en el ataque.

Desde su presunta cuenta en Instagram, el menor de edad se exhibió con vestimenta negra y un arma larga por la madrugada, colocando la canción “Tomorrowland” de Alex Favela, Víctor Mendivil y El Padrinito.

Estudiante que mató a sus maestras en Lázaro Cárdenas se mostró con el arma para el delito. (Instagram/vodka.om)

Estudiante que mató a sus maestras en Lázaro Cárdenas se mostró con el arma para el delito. (Instagram/vodka.om)

Más tarde, el estudiante acudió a la preparatoria en Lázaro Cárdenas con la misma vestimenta donde presuntamente usó esa arma para cometer el doble homicidio contra sus maestras.

La red social del atacante cuya identidad es reservada, se mantenía sin publicaciones en el feed, pero antes de perpetrar el doble homicidio compartió el contenido con el arma en Instagram Stories.

Estudiante de Lázaro Cárdenas compartió video Incel contra feministas

El estudiante que cometió el doble homicidio en Lázaro Cárdenas se compartió con el arma en redes sociales, pero también un video Incel que fomentaba odio contra las feministas.

En Instagram Stories con un video de Incels.Is, es que el menor de edad compartió el contenido que muestra argumentos para no querer a las mujeres y feministas.

“Porque he decidido enviar a las feministas, que siempre arruinado mi vida, con el creador [Dios]. Durante 7 años la vida no me ha dado ninguna alegría. Odio a las feministas”. Video compartido en Incels.Is

Video Incel que el estudiante que mató a sus maestras en Lázaro Cárdenas, compartió (traducido). (Instagram/vodka.om)

Incels.Is, es un foro anónimo en el que hombres “célibes involuntarios” discuten con inclinación al odio a las mujeres.