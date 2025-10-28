Omar García Harfuch, secretario de seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal llegó a Michoacán a reunirse con autoridades y productores de limón el marco del asesinato de Bernardo Bravo, el cobro de piso y extorsiones a agricultores.

Omar Garcia Harfuch llegó a Michoacán el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, y se encontraron con el gobernador Alfredo Ramirez Bedolla y otras autoridades, marco en el que prometió que no habrá impunidad en el caso del líder limonero.

“El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune” Omar García Harfuch. SSPC

La reunión fue en la 43 zona militar de la Sedena, ubicada en Apatzingán, en la cual no hubo un encuentro con la familia del Bernardo Bravo.

Omar García Harfuch llega a Michoacán y asegura que homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune (X: Omar García Harfuch)

Acuerdan Omar García Harfuch y autoridades de Michoacán reforzar operativos contra extorsión en Apatzingán

Las autoridades federales y estatales de Michoacán acordaron reforzar operativos conjuntos encabezados por el Gabinete de Seguridad federal a din de detener “a quienes amenacen la paz”.

De acuerdo con medios locales, ello incluye acciones de inteligencia contra la extorsión emprendidas principalmente por Sedena y Guardia Nacional.

Presidenta municipal de Apatzingán prefiere no participar en reuniones de Omar Garcia Harfuch por temor a represalias

En diversas entrevistas, la presidenta municipal de Apatzingán, Michoacán, Fanny Arreola, dijo que prefiere no participar en reuniones de seguridad como la que convocó Omar García Harfuch en el municipio que gobierna por miedo a represalias.

Y es que señaló que al participar en esas reuniones de nivel federal y estatal ella estaría vulnerable ya que las organizaciones criminales pensarían que ella tiene información sobre acciones contra ellos tras el asesinato de Bernardo Bravo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Fanny Areola dijo que solo tiene un escolta y no cuenta con vehículo blindado.