El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que hay cuatro detenidos por el asesinato del líder limonero en Apatzingán, Bernardo Bravo.

Alfredo Ramírez Bedolla dio esa cifra como resultado de la reunión que tuvo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El mandatario estatal dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que algunos de los detenidos ya están vinculados a proceso y otros están en ese trámite

“Hay cuatro detenidos, algunos ya están sujetos a proceso otros están en ese trámite. Pero hay más implicados, ya se giraron órdenes de aprehensión, órdenes de cateo” Alfredo Ramírez Bedolla. Gobrnador de Michoacán

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Bernardo Bravo?

Alfredo Ramírez Bedolla no dio detalles de los detenidos. Su información contrasta con las dos personas detenidas recientemente:

Rigoberto N, El Pantano

Blanca Esmeralda N

Asesinato de Bernardo Bravo: autoridades van por más implicados

Alfredo Ramírez Bedolla dijo que van a a emitir más órdenes de aprehensión y de cateo ya que son varios los implicados.

El objetivo de la reunión fue ratificar la coordinación que tienen, detener a todos los responsables del asesinato de Bernardo Bravo y revisar la estrategia en torno a la problemática citrícola vinculada a seguridad.

Alfredo Ramírez Bedolla asegura que industria citrícola actualmente trabaja con normalidad

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que actualmente el corte, empaquetado y la industria citrícola en Apatzingán trabaja con toda normalidad .

Y es que dijo hay acompañamiento de la Sedena así como un Plan Citrícola implementado desde hace un año para combatir la extorsión.

También dijo que hay acompañamiento de la Guardia Civil, que es la policía estatal de Michoacán.