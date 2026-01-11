En un nuevo video revelado, ‘El Bótox’ pide a Omar García Harfuch que libere a su esposa y su hija, quienes fueron detenidas por la investigación del caso Bernardo Bravo, asesinado en octubre de 2025.

La esposa e hija de ‘El Bótox’ fueron arrestadas por órdenes de Omar García Harfuch, acusadas de ser partícipes en diversos delitos donde estuvo involucrado el narcotraficante.

‘El Bótox’ acusa a Omar García Harfuch de privar de la libertad a su familia por caso Bernardo Bravo

‘El Bótox’ acusa a Omar García Harfuch de privar de la libertad a su familia, señalando que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) las detuvo con testimonios falsos.

El Botox en nuevo video (Especial)

‘El Bótox’ incluso señala que se trata de un “secuestro”, pues las tiene presas por no poder capturarlo a él.

“Harfuch<b> </b>se llevó a mi esposa y a mi hija, ellas no tienen que ver en estos asuntos, sólo es una esposa y una hija. Para mí es privación de la libertad, secuestro, porque las tienen privadas de la libertad con falsos testimonios, por no poderme agarrar a mí” César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”

Además, niega que su esposa e hija estén metidas en asuntos ilegales, siendo “solo una esposa y una hija”, a pesar de las declaraciones de las autoridades.

Joana Lizbeth Sepúlveda Valencia, hija de ‘El Botox’, fue detenida el 25 de febrero de 2025; mientras que Blanca Esmeralda Álvarez Manzo, esposa del narcotraficante, fue arrestada el 22 de octubre.

‘El Bótox’ acusa a familiares de Bernardo Bravo de nexos con el crimen organizado

Además de pedir la liberación de su familia a Omar García Harfuch, ‘El Bótox’ también acusó a familiares de Bernardo Bravo de tener nexos con el crimen organizado.

‘El Bótox’ menciona directamente al hermano de Bernardo Bravo, Jaime Bravo, quien supuestamente “le bajaba los dólares” de sus negocios en Estados Unidos.

Según el narcotraficante, Jaime Bravo recibía el dinero en diversas partes de Estados Unidos, como Texas, para después hacer el cambio de divisas y dárselos directamente a él.

Pidiéndole a Claudia Sheinbaum que “investigue a esa gente”, como una forma de mencionar que hay mucho más detrás del caso Bernardo Bravo.

“Aquí en este video le hago saber que Jaime, hermano de Bernardo Bravo, a mí me bajaba (cambiaba) los dólares, me los recibía en Texas y en cualquier parte de Estados Unidos, y me entregaba en moneda mexicana. Investigue a esa gente, señora presidenta” César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”