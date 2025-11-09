El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió ayuda a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para peritajes de la explosión de Waldo’s.

Alfonso Durazo señaló que “no habrá impunidad” ni “chivos expiatorios” en la investigación sobre la explosión de Waldo’s de modo que pagarán los culpables de la seguridad del lugar.

A ocho días que se diera la explosión en Waldo’s de Hermosillo, Sonora, Alfonso Durazo se pronunció sobre los “días de profundo dolor” que se han vivido ante la catástrofe.

El gobernador apuntó en un mensaje por su cuenta de X, que busca que la UNAM y el IPN ayuden al peritaje que se está haciendo por al explosión.

Además de ser ambas las máximas casas de estudios en México, Alfonso Durazo habló de “no politizar” y tampoco dejar a familias de las víctimas olvidadas.

“He solicitado al rector de la UNAM y al director del IPN (...) su apoyo para que equipos técnicos multidisciplinarios de sus institutos de ingeniería coadyuven en la realización de los peritajes”. Alfonso Durazo, gobernador.

Sumado a ello habló de investigaciones “exhaustivas” sobre lo ocurrido en Waldo’s en una actividad cotidiana como lo es trabajar e ir a comprar.

“Habrá investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas. Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas”. Alfonso Durazo, gobernador.

A ocho días de la tragedia ocurrida en Hermosillo, hemos atravesado jornadas de profundo dolor.



El duelo ha sido de todos.



Lo dije desde el primer momento y hoy lo reitero con total convicción, no habrá impunidad y la investigación avanza sin pausas.



Alfonso Durazo confirmó que el peritaje que se realiza por la Fiscalía de Justicia del Estado, “son un reto” por lo que cree debe haber más intervención.

Alfonso Durazo apuntó que además de pedir la intervención de la UNAM y el IPN, él promete que no habrá “impunidad” y tampoco “chivos expiatorios” por explosión en Waldo’s.

El gobernador señaló que Sonora tiene un “dolor colectivo” el cual será abrazado por cero impunidad, así como tampoco “chivos expiatorios” en lo que respecta a los culpables de la catástrofe.

“No habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios”. Alfonso Durazo, gobernador.

Finalmente, Alfonso Durazo adelantó que habrá “reparación integral del daño” a familias de las víctimas por la explosión en Waldo’s, asegurando que no tendrán que hacer un trámite burocrático para obtenerlo.