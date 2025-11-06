Marco Segundo se convierte en la víctima mortal número 24 de la explosión que se registró en una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, el pasado primero de noviembre.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a través de la red social X, fue el encargado de dar a conocer la muerte de Marco Segundo, quien se desempeñaba como empacador de la tienda Waldo’s Hermosillo.

Según información publicada por La Jornada, Marco Segundo, tenía 81 años de edad y trabajaba en la tienda junto a su esposa, quien lo acompañó junto a sus tres hijas durante su hospitalización en la Clínica del Noroeste.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco”, citó el político mexicano, de 71 años de edad, para posteriormente revelar que la muerte se deriva de complicaciones de sus quemaduras.

“Desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Afectado por esta tragedia, Alfonso Durazo externa sus condolencias a familiares y amigos, así como reitera su compromiso para esclarecer las causas del incendio de Waldo’s Hermosillo.

Alfonso Durazo anuncia la muerte de Marco Segundo, víctima de la explosión de Waldo's Hermosillo (@alfonsodurazo / Red Social X)

Suman 24 muertos por explosión de Waldo’s Hermosillo

Lamentablemente, este jueves 6 de noviembre se ha anunciado la muerte de Marco Segundo, quien se convierte en la víctima mortal número 24 de la explosión de Waldo’s Hermosillo.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el momento han ocurrido 24 muertes de víctimas de la explosión de Waldo’s Hermosillo, entre ellas las de:

Dos niñas

Cuatro niños

Doce mujeres

Seis hombres

Víctimas de explosión en tienda Waldo's de Hermosillo (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

Al respecto, la Fiscalía de Sonora, en colaboración con autoridades estatales, continúan investigando para esclarecer las causas del siniestro que también dejó a 14 personas heridas.

En distintos medios de comunicación se indica que un transformador eléctrico que se encontraba dentro de la tienda, ocasionó el incendio.

Por su parte, la tienda Waldo’s, mediante un comunicado se comprometió a colaborar con las autoridades así como estar en constante comunicación con familiares de las víctimas ya que cubrirá los gastos funerarios.