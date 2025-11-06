Luego de la tragedia en el Waldo’s de Hermosillo que dejó 24 personas muertas, se informó que Jesús Valenzuela sería titular de Protección Civil de Sonora tras la destitución de Armando Castañeda.

Recién el 5 de noviembre de 2025, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, había anunciado la separación temporal de Armando Castañeda, según dijo, “por el tiempo que lleve la investigación”.

En ese contexto, Alfonso Durazo también había dicho que la decisión busca garantizar que las pesquisas no tengan influencias externas, a fin de evitar intervenciones en el curso de la investigación al Waldo’s de Hermosillo.

Víctimas de explosión en tienda Waldo's de Hermosillo (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

Jesús Valenzuela es el nuevo titular de Protección Civil de Sonora tras tragedia en Waldo’s de Hermosillo

Jesús Fabián Valenzuela Torres, el nuevo titular de Protección Civil de Sonora tras la tragedia en Waldo’s de Hermosillo, es Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad del Valle de México.

En sustitución de Armando Castañeda, la carrera del nuevo titular de Protección Civil de Sonora incluye diversos cargos, entre los que se incluyen:

Desarrollador de proyectos tecnológicos de Seguridad y Telecomunicaciones

Certificados de Calidad Norma ISO 9001-2000

Director de Inspección y Vigilancia de la CEPC MARZO para el periodo de 2022-abril 2025

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ha informado que la explosión en el Waldo’s de Hermosillo fue provocada por:

Dos fallas de energía eléctrica

Uso de un transformador particular dentro de Waldos