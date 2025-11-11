En seguimiento a la explosión en Waldo’s Hermosillo del pasado 1 de noviembre que dejó 24 muertos, la fiscalía de Sonora citó a 11 trabajadores de la tienda para que rindan su declaración.

“Han rendido declaración ante el Ministerio Público 11 personas de la empresa, entre ellas gerentes y personal administrativo, además de que ya fueron requeridos ejecutivos de primer nivel para que comparezcan y declaren” Fiscalía de Sonora

Por medio de un comunicado, la fiscalía estatal informó que entre los 11 trabajadores que han prestado su testimonio por la explosión en el Waldo’s Hermosillo, hay empleados de todo tipo.

Fiscalía de Sonora ha tomado declaraciones de 11 trabajadores de Waldo’s Hermosillo y servidores públicos

A más de una semana del incendio en Waldo’s Hermosillo que dejó 24 muertos, autoridades informaron que se han ejecutado distintas diligencias e investigaciones, como la recopilación de las declaraciones de 11 trabajadores de la tienda.

Por otro lado, la fiscalía resaltó que en las labores de investigación por los hechos ocurridos en la sucursal, han declarado 13 servidores públicos de varias áreas y dependencias del gobierno municipal y estatal:

Protección Civil

Inspección y Vigilancia

Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Además, refirió que con el apoyo de fiscalías de otros 4 estados del país se ha solicitado la comparecencia de representantes de diversas empresas que se ha identificado, ofrecían varios servicios al Waldo’s Hermosillo.

De esa manera, la fiscalía sonorense señaló que continúa trabajando para determinar precisión las responsabilidades que correspondan, así como sustentar conclusiones claras en favor de la justicia de las víctimas.

Tienda Wlado's en Hermosillo, Sonora (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

Fiscalía garantiza apoyo a víctimas de la explosión en Waldo’s Hermosillo

Tras informar que se han recopilado las declaraciones 11 trabajadores del Waldo’s Hermosillo, la fiscalía de Sonora resaltó que también se llevan a cabo las acciones conducentes para apoyar a las víctimas y sus familiares.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), ha brindado acompañamiento permanente a las personas afectadas, priorizando la protección de sus derechos y la atención integral a sus necesidades” Fiscalía de Sonora

Sobre ello, la dependencia estatal resaltó que se han puesto en marcha distintas labores de acompañamiento para el respaldo los afectados por la explosión, consistentes en estas acciones:

Atención psicológica

Asesoría jurídica especializada a las personas afectadas

Asimismo, la fiscalía expuso que las labores de apoyo se han efectuado por medio de la Red de Apoyo, la cual aseveró, se ha enfocado en asegurar en todo momento calidez, calidad y respeto a la dignidad humana.

Finalmente, la fiscalía reiteró su “compromiso de continuar las investigaciones con estricto apego a la ley, transparencia y sensibilidad social” en el caso de la explosión en el Waldo’s Hermosillo.