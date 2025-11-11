A diez días de la tragedia que dejó un saldo de 24 personas muertas, los dueños de Waldo’s Hermosillo, en Sonora, no se han pronunciado a pesar de que tres víctimas aún permanecen hospitalizadas.

Hasta ahora, la empresa Waldo’s ha lanzado cinco comunicados oficiales en los que ha expresado su solidaridad con las víctimas y sus condolencias con las familias que perdieron a alguno de sus integrantes.

Víctimas de explosión en tienda Waldo's de Hermosillo (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

No obstante, los dueños y principales accionistas del Waldo’s Hermosillo continúan sin pronunciarse públicamente. Según el periodista Jorge Morales, los principales colaboradores de esta cadena son:

Samuel Michan, fundador y principal accionista de Waldo’s

Mark Davis, accionista

Rafael Garza

Robin French

Rodolfo y Gabriel Padilla, del Grupo Vizion

Tres víctimas permanecen hospitalizadas tras la explosión en Waldo’s Hermosillo

A más de una semana de la tragedia, los dueños de Waldo’s Hermosillo siguen sin pronunciarse y tres personas continúan hospitalizadas, pero fuera de peligro y con buena evolución.

Se sabe que dichas hospitalizaciones corresponden a dos mujeres de 57 y 16 años, así como un hombre de 18 años, quienes presentan heridas en menos del 5 al 10% del cuerpo.

Sobre estas tres hospitalizaciones, el sector salud señaló que el personal médico aún valorará sus condiciones para dar a conocer la fecha en la que podrían ser dados de alta.

Hasta ahora, cerca de 68 sucursales de Waldo’s han cerrado en Sonora, mientras que ciudadanos han denunciado que esta tragedia fue resultado de corrupción y de negligencias.