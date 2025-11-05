Armando Castañeda Sánchez, quien fungía como titular de la Coordinación de Protección Civil en Sonora, fue removido de su cargo tras la explosión que se registró en una tienda Waldo’s de Hermosillo.

De acuerdo con algunos medios de comunicación como Proceso, Armando Castañeda dejó de ser el titular de Coordinación de Protección Civil en Sonora, la noche del martes 4 de noviembre.

Sin embargo, es hasta el día de este miércoles cuando la noticia se viralizó en redes sociales.

Destituyen a titular de Protección Civil en Sonora tras incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo

Fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien confirmó la destitución de Armando Castañeda Sánchez, tras incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo.

A través de un video dirigido a la ciudadanía, el mandatario expresó lo siguiente:

“He solicitado al titular de la <b>Coordinación de Protección Civil del Estado</b> que separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado” Alfonso Durazo. Gobernador de Sonora

No obstante, Armando Castañeda volverá a su cargo una vez que concluya la investigación alrededor del incendio en la tienda Waldo’s, ocurrido el pasado primero de noviembre.

Según lo dicho por el morenista, la decisión se tomó para “evitar el riesgo de ser juez y parte de dicha investigación”.

Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo.

No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo.



Hoy informamos que María Isabel fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada.… pic.twitter.com/Ax079toZEu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 5, 2025

Gobierno de Sonora responderá con verdad y justicia para que no haya impunidad

Por otro lado, Alfonso Durazo, de 71 años de edad, lamentó las 23 muertes que causó el incendio de la tienda Waldo’s, de Hermosillo.

Así como la hospitalización de cuatro personas:

Marco

Dana

Gloria

María Isabel

Situación por la que el mandatario ha estado en contacto con las familias de las víctimas con la finalidad de aliviar, en la medida de lo posible, su sufrimiento.

“Estoy con ellos acompañándoles en su dolor, en su búsqueda de justicia y en la reparación del daño” Alfonso Durazo. Gobernador de Sonora

Comprometido con esclarecer el caso, el gobernador asegura que, a diferencia de otras tragedias que han marcado al estado, se responderá con verdad, con justicia y con humanidad.