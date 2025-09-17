El gobernador David Monreal fue abucheado por la multitud que acudió al Grito de Independencia en el estado de Zacatecas pues durante su arenga dijo: “¡Viva la Cuarta Transformación!”; los detalles.

Durante la noche del pasado 15 de septiembre, las personas se reunieron en la Plaza de Armas del Palacio de Gobierno de Zacatecas para conmemorar la Independencia de México.

Al momento de la tradicional arenga por los héroes de la Independencia, David Monreal mencionó a la Cuarta Transformación, lo que desató abucheos y chiflidos por el descontento de los asistentes.

David Monreal, gobernador del estado de Zacatecas, encabezó la ceremonia de la conmemoración de la Independencia de México, pero recibió abucheos durante la arenga del tradicional Grito.

Si bien es cierto que en el Grito se evocan a héroes y heroínas que contribuyeron en la lucha por un México independiente, David Monreal pidió un “viva” por la Cuarta Transformación, que han encabezado los gobiernos de Morena.

Ante esta arenga, los zacatecanos se negaron a celebrar la Cuarta Transformación y abuchearon al gobernador David Monreal por haber hecho está mención; la celebración siguió su curso después de esto.

Desde el balcón principal del Palacio de Gobierno en Zacatecas, David Monreal celebró la Cuarta Transformación, hecho que le costó una serie de abucheos y chiflidos de los asistentes al evento.

A continuación te presentamos la arenga completa del gobernador David Monreal:

¡Vivan las mujeres y hombres que nos fueron Patria y Libertad!

¡Viva don Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Víctor Rosales!

¡Viva José María Cos y Pérez!

¡Viva la unidad del pueblo!

¡Viva la Cuarta Transformación de México!

¡Viva el anhelo de paz y bienestar de nuestro pueblo!

¡Viva Zacatecas!

¡Viva México!