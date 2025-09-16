Saúl Hernández de 61 años de edad, da el Grito de Independencia durante el concierto de Caifanes en la Venustiano Carranza, dedicándolo a las víctimas de feminicidio y la explosión de Iztapalapa.

Caifanes, grupo de rock liderado por Saúl Hernández de 61 años de edad se presentó en la alcaldía Venustiano Carranza para celebrar el Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre.

Saúl Hernández dedica el Grito de Independencia a las víctimas de feminicidio

Caifanes fue una de las bandas presentes en el Grito de Independencia en la alcaldía de la delegación Venustiano Carranza en la CDMX.

Y aprovechando el día y el momento, Saúl Hernández decidió dar el Grito de Independencia alzando su voz contra los feminicidios:

“¡Que viva México, raza! Que viva sin feminicidios, sin mujeres buscadoras, sin estudiantes asesinados, sin políticos corruptos, sin derecho de piso. Que viva libre, que puedas caminar por las calles. Ahí sí raza, que viva México.” Saúl Hernández

Pero además de gritar y condenar los feminicidios en México, Saúl Hernández y Caifanes no desaprovecharon la oportunidad para alzar su voz y dedicar el concierto a las víctimas de la explosión de Iztapalapa.

Este mensaje lo dieron antes de comenzar su setlist para celebrar el Grito de Independencia, en donde hablaron para solidarizarse con las víctimas:

“Queremos mandar un saludo muy solidario, un abrazo muy fuerte, para las víctimas de la explosión de gas. Desgraciadamente murieron varios. A las familias de los fallecidos les mandamos nuestro amor y corazón con todo el cariño” Saúl Hernández

Caifanes deslumbra en su presentación por el Grito de Independencia en la Venustiano Carranza

Caifanes fue la banda protagonista de la celebración por el 215 aniversario del Grito de Independencia en México, el pasado 15 de septiembre.

Liderados por Saúl Hernández, Caifanes tocó frente a miles de personas que abarrotaron la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza para tocar sus éxitos como: