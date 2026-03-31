El gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, acusó que los abucheos que recibió durante un acto público en el municipio de Sombrerete, fueron creados mediante inteligencia artificial (IA).

Fue durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Sombrerete, Zacatecas, en donde David Monreal fue blanco de gritos y rechiflas por parte de productores del campo que acudieron al evento.

Abucheos en su contra fueron creados con IA, acusa David Monreal

Durante su conferencia de prensa de hoy lunes 30 de marzo, David Monreal atribuyó a la IA los abucheos que recibió en Sombrerete, Zacatecas.

El gobernador acusó que diversos medios de comunicación utilizaron la IA para simular reclamos en su contra, con la presunta intención de dañar su imagen.

“Hay algunos medios nacionales, porque el reportero de calle no... ahora con Inteligencia Artificial simulan una rechifla o una inconformidad. Pero los que estuvimos en el acto, pues nada de eso sucedió o nada de eso fue”. David Monreal

David Monreal, gobernador de Zacatecas (David Monreal)

Asimismo, señaló que los reporteros “de calle” o quienes asistieron a su evento con la presidenta Sheinbaum en el Sombrerete, Zacatecas, dieron cuenta de que los gritos en su contra no ocurrieron en realidad.

De acuerdo con los reportes, los abucheos en contra de David Monreal tuvieron lugar cuando afirmó que durante administraciones pasadas se lucraba con los apoyos dirigidos al campo .

Aseguró que su gobierno se ha caracterizado por apoyar directamente a los agricultores, algo que no fue bien recibido por los propios integrantes del sector.

Entre los gritos que se escuchan contra David Monreal se encuentran: “¡Fuera, fuera!”, mismos que buscan ser opacados con asistentes que le gritan a su favor “¡Gobernador, gobernador!”.