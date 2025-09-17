En redes sociales se hizo viral una ‘publicación’ de Alfredo Adame contra Claudia Sheinbaum, a quien supuestamente criticó por su actuación en el Grito de Independencia del 15 de septiembre de 2025.

Dicho mensaje llamó fuertemente la atención entre usuarios, pues Alfredo Adame habría exhortado a la presidenta Claudia Sheinbaum a “ponerse a chambear” en lugar de caer en “simulaciones”.

“Mientras medio país anda con miedo de salir a la calle, lo importante es si Josefa era Ortiz de Domínguez o de la tiendita de la esquina ”, se lee en la cuenta atribuida a Alfredo Adame en reacción al Grito de Independencia 2025.

Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum (SDPNoticias)

¿Alfredo Adame está en contra de Claudia Sheinbaum? El mensaje viral provino de una “cuenta parodia”

Aunque el supuesto mensaje de Alfredo Adame contra Claudia Sheinbaum se hizo viral en redes sociales, lo cierto es que ese perfil (@GoldenBoy_OF) es una cuenta parodia.

Esto quiere decir que el ex participante de la Casa de las Famosos no hizo ninguna crítica contra Claudia Sheinbaum, quien además se convirtió en la primera mujer presidenta en encabezar el Grito de Independencia.

A pesar de no ser una cuenta oficial de Alfredo Adame, las críticas no tardaron en llegar para el actor: “No solo eres misógino, también eres el vivo reflejo de la decadencia de la televisión, eres tan bajo como la basura”, dijeron usuarios.

Esta no es la primera que la cuenta viral mete en problemas a Alfredo Adame. Incluso, el actor ha tenido que salir a aclarar que él no usa X y que el usuario @GoldenBoy_OF no es su perfil.

¿Qué dijo la cuenta falsa de Alfredo Adame contra Claudia Sheinbaum? Este mensaje se volvió viral

Horas después del Grito de Independencia, la cuenta falsa de Alfredo Adame escribió contra Claudia Sheinbaum y su decisión de nombrar a Josefa Ortiz de Domínguez por su nombre de soltera:

“¡Qué fregadera! O sea, según tú, mientras medio país anda con miedo de salir a la calle, lo importante es si Josefa era Ortiz de Domínguez o de la tiendita de la esquina. ¡Ya bájale a la simulación!“ , dijo la cuenta falsa.

Luego, añadió: “Mejor ponte a chambear y déjate de esas jaladas. Porque, te lo digo yo: el feminismo no se mide con apellidos inventados, se mide con resultados… y en eso andas más perdida que un borracho sin cantina.”