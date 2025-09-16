Hoy lunes 15 de septiembre de 2025 se lleva a cabo la celebración por el 215 aniversario del grito de Independencia, el cual será el primero de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Se trata de la tradicional celebración por la Independencia de México, la cual se realiza desde el balcón principal de Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum haga su aparición cerca de las 23:00 horas, para comenzar la tradicional arenga y tocar la campana de Independencia en estas Fiestas Patrias 2025.

Además, como parte de los festejos en el primer grito de Independencia de Claudia Sheinbaum, los asistentes al Zócalo de la CDMX podrán disfrutar de un concierto y presentaciones artísticas que animarán la fiesta nacional.

Claudia Sheinbaum da el Grito de Independencia y destaca a mujeres indígenas y luchadoras de la Independencia

En su arenga por el Grito de Independencia, claudia Sheinbaum nombró a una mujer y a un hombre.

Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum (SDPNoticias)

Además, nombró una arenga por las heroínas anónimas y celebró a las mujeres indígenas, los migrantes y la dignidad mexicana.

Por último, celebró a México libre, independente y soberano, en medio de polémicas de Estados Unidos por mensajes sobre el combate al crimen organizado.

(Tomada de video)

Zócalo luce abarrotado en el Grito de Independencia 2025, el primero de Claudia Sheinbaum

El Zócalo CDMX ya luce abarrotado a tan solo unas horas del Grito de Independencia 2025, el primero de Claudia Sheinbaum como la presidenta de México.

Imágenes difundidas por Webcams de México muestran a las cientos de familias reunirse ya en la plancha del Zócalo de la CDMX, para ser parte de las Fiestas Patrias 2025.

Cabe recordar que previo a la ceremonia del grito de Independencia, la cual está programada para dar inicio a las 23:00 horas, habrá una serie de presentaciones musicales para amenizar el evento.

Grito de Independencia 2025; primero de Claudia Sheinbaum (WebcamsdeMéxico)

¿Qué artistas estarán hoy 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX por el Grito de Independencia?

Hoy lunes 15 de septiembre se llevará a cabo una serie de presentaciones musicales en el Zócalo de la CDMX como parte de los festejos por el Grito de Independencia 2025.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la presentación estelar estará a cargo de La Arrolladora Banda El Limón, quienes amenizarán esta gran fiesta nacional en el Centro Histórico de la CDMX.

Además, el evento contará con la participación de artistas invitados, los cuales se sabe que serán Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza.

En caso de que no hayas acudido al Zócalo de la CDMX para estos festejos, podrás seguir la del evento a nivel nacional, a través de los canales oficiales del gobierno de México, así como de la propia presidenta Claudia Sheinbaum.