El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aclaró a medios que canceló los festejos patrios en la capital por miedo posibles “provocaciones”: “Más vale la prudencia”, afirmó.

Por segundo año consecutivo, los festejos patrios del Grito de Independencia se vieron cancelados en Sinaloa debido a la ola de violencia en el estado, principalmente en su capital, Culiacán.

Y es que el pasado 9 de septiembre 2025, se cumplió un año desde que se desató una guerra civil en el Cártel de Sinaloa, que ha dejado más de mil 833 muertos.

Rubén Rocha Moya aclara por qué canceló festejos patrios en Sinaloa: “Tuve miedo a provocaciones”

Para medios y tras rendir honores a la bandera en este Día de la Independencia, Rubén Rocha Moya aclaró por qué canceló las fiestas patrias del Grito: “Más vale la prudencia”.

Acorde con lo señalado por Rubén Rocha Moya, tuvo miedo a provocaciones que pudieran poner en riesgo a la ciudadanía de Sinaloa en una concentración como las de festejos patrios.

Asimismo, Rubén Rocha Moya afirmó que no recibió amenazas que estuvieran relacionadas con las fiesta patrias u otra cosa, como se había mencionado tras la cancelación.

De la cual, Rubén Rocha Moya afirmó sentirse contento por su decisión de cancelar los festejos patrios en Sinaloa, ya que fue en razón de la situación de violencia en el estado.

Referente a los conciertos para la noche del Grito de Independencia 2025, Rubén Rocha descartó que estuvieran cancelados, sino que las presentaciones serán reprogramadas.

Sinaloa tuvo saldo blanco en las fiestas patrias, declaró Rubén Rocha Moya; reportaron enfrentamientos

Por otra parte, Rubén Rocha Moya señaló que no se presentó ningún incidente en los festejos patrios a nivel municipal o en Culiacán, por lo que declaró que hubo saldo blanco.

Sin embargo, el saldo blanco sólo se consideró en los festejos oficiales de Sinaloa, no referente a que no se registraron asesinatos, ya que se han mencionado al menos 5 muertos.

Acorde con lo reportado, en la madrugada del 16 de septiembre, en el municipio de Navolato se registraron enfrentamientos, como confirmó el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Dicho enfrentamiento dejó un abatido, sin embargo no hay cifra oficial de muertos; aunque sí encontraron un cuerpo con múltiples impactos de bala en el poblado La Michoacana, Navolato.