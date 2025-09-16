Erasmo González, presidente municipal de Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, hizo el ridículo en el Grito de Independencia 2025 al equivocarse en la arenga de la ceremonia oficial.

Desde el balcón del palacio municipal, Erasmo González cometió un error en el Grito de Independencia 2025 al gritar “¡Viva Josefa Maria Morelos y Pavón!”.

Pese a esto, los videos de la equivocación del presidente municipal de Ciudad Madero comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales y se desataron las burlas contra Erasmo González.

Erasmo González, alcalde de Ciudad Madero, cometió error durante arenga del Grito de Independencia 2025

La noche de ayer 15 de septiembre, Erasmo González, presidente municipal de Ciudad Madero, encabezó la ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia 2025, pero hizo el ridículo en la arenga.

Erasmo González modificó, por error, la arenga tradicional y en lugar de decir “¡Viva José María Morelos y Pavón!” dijo “¡Viva Josefa Maria Morelos y Pavón!” ante cientos de asistentes al grito.

El error del presidente municipal de Ciudad Madero desató los comentarios en redes sociales y pidieron que “lo regresen a la primaria” e, incluso, se burlaron al decir que tenía que decir: “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!

Cabe mencionar que el grito de “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!" fue un error que cometió otro alcalde, Juan Carlos Hernández Rath, de Escárcega, Campeche, que también generó burlas en redes sociales.

Presidente municipal de Ciudad Madero hace el ridículo en el Grito de Independencia 2025; arenga completa en la que se equivocó

Erasmo González, presidente municipal de Ciudad Madero, hizo el ridículo durante la arenga del Grito de Independencia 2025, pues en la tercera mención se equivocó y mezcló los nombres de Josefa Ortíz y José María Morelos.

A continuación te mostramos la arenga completa del presidente municipal de Ciudad Madero, con todo y error:

¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Maria Morelos y Pavón!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Aldama!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Galeana y Matamoros!

¡Viva la Independencia de México!

¡Viva Ciudad Madero!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!