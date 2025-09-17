Pedro Ferriz reconoció a Claudia Sheinbaum por su Grito de Independencia a pesar de las críticas que realiza contra la presidenta y Morena, el periodista resaltó que “fue un momento histórico”; los detalles.

El pasado 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia cívica del Grito de Independencia 2025 y destacó por ser la primera mujer en presidir este solemne evento.

Pese a los comentarios y críticas que ha realizado el periodista Pedro Ferriz Hijar contra la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta él reconoció el momento histórico que se vivió en México ayer 15 de septiembre.

Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum (SDPNoticias)

Pedro Ferriz reconoce a Claudia Sheinbaum por su Grito de Independencia: “Lo hizo bien”, dijo

A través de redes sociales, el periodista Pedro Ferriz compartió un video del Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum, realizado la noche de ayer, y dijo que la presidenta “lo hizo bien”.

Conocido por sus constantes críticas a Morena y su gobierno, Pedro Ferriz reconoció el momento histórico que se vivió en México por el Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum.

“Debo aceptar el momento histórico, todos estaríamos algo nerviosos pero lo hizo bien Claudia Sheinbaum”. Pedro Ferriz

Pedro Ferriz sobre grito de Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla )

Cabe mencionar que, a poco de las elecciones de 2024, el periodista Pedro Ferriz aseguró que había irregularidades en los comicios por lo que Claudia Sheinbaum no era una presidenta legítima.

Pedro Ferriz reconoció que el Grito de Independencia 2025 fue histórico y destacó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum; a continuación te decimos las particularidades del evento que pasarán a la historia.