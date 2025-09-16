Manuela Medina “La Capitana” fue una de las mujeres mencionadas en el primer Grito de Independencia 2025 de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Otros nombres sorprendieron la noche del 15 de septiembre que incluso se han vuelto tendencia son el de Josefa Ortíz Téllez-Girón, a quien comúnmente se le nombraba Josefa Ortíz de Domínguez.

Estos fueron algunos de los nombres que no se escuchaban tradicionalmente, por lo que muchos y muchas se preguntan ¿quién fue Manuela Medina “la capitana”?

Manuela Medina “La Capitana” fue una heroína de la Independencia de México quien luchó al lado de José María Morelos y Pavón, quien la nombró capitana.

Manuela Medina “La Capitana” murió en 1822 a los 42 años de edad a causa de heridas de combate. Su nacimiento fue en Taxco, Guerrero en 1780.

No se tienen datos sobre que Manuela Medina “La Capitana” tuviera esposo o estuviera casada.

Se desconoce cuál era signo zodiacal de Manuela Medina “La Capitana”, solo se sabe que nació en 1780.

Se desconoce si Manuela Medina “La Capitana” tuvo hijos.

A Manuela Medina “La Capitana” se le ha considerado una mujer con “limitaciones educativas” pero ello no impidió que sus valentía y trabajo la llevaran a ascender al rango de capitana al mando de José María Morelos y Pavón.

Manuela Medina “La Capitana” era una mujer indígena quien asistió poco tiempo a la escuela y posteriormente se dedicó al trabajo doméstico.

Al enterarse del movimiento de Independencia, tras el Grito de Dolores, buscó a José María Morelos y Pavón.

Combatió en siete batallas y su trabajo en la guerra de Independencia fue durante nueve añosde manera activa hasta convertirse en capitana al mando de José María Morelos y Pavón.

Una de sus principales luchas fue la de la ocupación de Acapulco del 13 de abril de 1813.

Claudia Sheinbaun reconoce a mujeres en el Grito de Independencia 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a varias heroínas que nos dieron patria, entre ellas Manuela Medina “La Capitana”, de quien se desconocen muchos datos de su biografía.

El vestido elegido por la presidenta para el Grito de Independencia de México fue en color morado, adoptado actualmente por el movimiento feminista, el cual incluía un bordado nahua de San Isidro Buensuceso, Tlaxcala.