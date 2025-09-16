El presidente municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, dio de que hablar la noche del 15 de septiembre por cometer un cómico error en pleno Grito de Independencia. Pero ¿Quién es Erasmo González Robledo?

Como cada 15 de septiembre, decenas de gobernadores se unieron para dar el tradicional Grito de Independencia en sus localidades, pero como casi siempre ocurre, algunos se equivocaron en las arengas.

Tal fue el caso de Erasmo González Robledo, cuyo grito sacó una sonrisa al equivocarse y decir “¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!” frente a habitantes de Ciudad Madero, en Tamaulipas.

¿Quién es Erasmo González Robledo? (Gobierno de Ciudad Madero)

¿Quién es Erasmo González Robledo?

Erasmo González Robledo es un político mexicano que inició su carrera dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para luego formar parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). ​

González Robledo proviene de una familia con historial político, pues es hijo de Erasmo González Martínez, presidente municipal de Ciudad Madero, de 1981 a 1983.

El presidente municipal de Ciudad Madero cuenta con una carrera política de 19 años de actividades entre distintos cargos, aunque se ha centrado principalmente en acciones administrativas y de gestión.

¿Cuál es la edad de Erasmo González Robledo?

Erasmo González Robledo nació en 1972, por lo que en el presente 2025 tiene 53 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Erasmo González Robledo?

Ya que Erasmo González Robledo nació el 28 de junio de 1972, su signo solar es Cáncer.

¿Erasmo González Robledo tiene esposa?

Erasmo González Robledo está casado con la señora Dunia Marón desde el 10 de octubre de 2009.

¿Quién es Erasmo González Robledo? (Gobierno Ciudad Madero)

¿Erasmo González Robledo tiene hijos?

Sí, Erasmo González Robledo es padre de dos hijas junto a Dunia Marón: Ana Victoria y María Eliz.

¿Qué estudios tiene Erasmo González Robledo?

Erasmo González Robledo tiene estudios de licenciatura como contador público y auditor por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

También por dicha institución, cuenta con maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Erasmo González Robledo?

Como miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erasmo González Robledo fue secretario particular de Guadalupe González Galván.

Luego se desempeñó como:

Contralor del ayuntamiento en 2005

Comisario en el DIF de 2005 a 2007

Tesorero del ayuntamiento en 2007

Jefe de la oficina fiscal de Ciudad Madero en el gobierno de Eugenio Hernández Flores de 2008 a 2011

Delegado regional de Ciudad Madero en la administración de Egidio Torre Cantú de 2011 a 2013

Candidato del PRI a diputado local por el distrito 20 del estado en 2013

Luego de desempeñarse como diputado, ocupó los cargos de:

Presidente de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado

Secretario de la comisión de Patrimonio Estatal y Municipal

Integrante de la comisión Especial Plural para la reforma Política-Electoral del Estado

Vocal de las comisiones de Desarrollo Urbano y Puertos; de Desarrollo Sustentable; de Ciencia y Tecnología; de Información, Gestoría y Quejas; de Finanzas

Vocal de Planeación, Presupuesto y Deuda Pública; de Juventud; de Turismo; y, Especiales para el Seguimiento de la Reforma Energética; y, de la Vivienda

En 2018 renunció a su militancia en el PRI y se unió a Morena, que ese mismo año lo postuló como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a diputado federal por el Distrito 7 de Tamaulipas.

¿Quién es Erasmo González Robledo? (Gobierno Ciudad Madero)

Erasmo González Robledo se equivoca en pleno Grito de Independencia en Ciudad Madero

La noche del 15 de septiembre, Erasmo González Robledo, presidente municipal de Ciudad Madero, encabezó la ceremonia oficial del Grito de Independencia 2025 en su localidad.

Sin embargo, más de uno sacó una sonrisa cuando Erasmo González modificó, por error, la arenga tradicional y en lugar de decir “¡Viva José María Morelos y Pavón!” dijo “¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!”.

El hecho generó burlas y memes contra el presidente municipal de Ciudad Madero, algunos ironizaron con la situación y comentaron que Erasmo González Robledo casi decía: “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!"