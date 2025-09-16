El alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rath se equivocó al dar el Grito de Independencia, error que se hizo viral en redes sociales.
Durante la celebración del Grito de Independencia por el 215 aniversario en Escárcega, Campeche el alcalde tuvo un error al nombrar a las heroínas y héroes de la Patria.
Este error fue notorio y de inmediato se hizo viral en redes; te contamos de qué se trató esta equivocación.
Alcalde de Escárcega confunde nombre de Josefa Ortiz en el Grito de Independencia
En la plaza pública de Escárcega, Campeche, su alcalde Juan Carlos Hernández Rath se equivocó al dar el Grito de Independencia.
El Grito que iniciaba como cualquier otro con un “¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!“, se vio marcado por un error que se hizo viral.
Tras dar el nombramiento inicial de las heroínas y héroes de la Patria, el alcalde de Escárcega, Campeche y gritó “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!” lo que hizo que su error se volviera viral.
El nombre correcto de esta heroína de la patria es Josefa Ortiz Téllez Girón, aunque también muchos años fue conocida como Josefa Ortiz de Domínguez.
Parte del Grito del alcalde de Escárcega, Campeche fue:
- ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
- ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!, donde estuvo el error
- ¡Viva Ignacio Allende!
- ¡Viva Leona Vicario!
- ¡Viva José María Morelos y Pavón!
- ¡Viva Vicente Guerrero!
- ¡Viva las heroínas y héroes anónimos!
Así fue el Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum
Por su parte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio su primer Grito de Independencia como la primer mujer en este cargo.
Este grito estuvo marcado por la participación también de las mujeres que también dieron Patria a México, el Grito de Claudia Sheinbaum fue así:
- ¡Mexicanas, mexicanos!
- ¡Viva la Independencia!
- ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
- ¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!
- ¡Viva José María Morelos y Pavón!
- ¡Viva Leona Vicario!¡Viva Ignacio Allende!
- ¡Viva Gertrudis Bocanegra!
- ¡Viva Vicente Guerrero!
- ¡Viva Manuela Molina, la capitana!
- ¡Vivan las heroínas anónimas!
- ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria
- ¡Vivan las mujeres indígenas!
- ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!
- ¡Viva la dignidad del pueblo de México!
- ¡Viva la libertad!
- ¡Viva la igualdad!
- ¡Viva la democracia!
- ¡Viva la justicia!
- ¡Viva México libre, independiente y soberano!
- ¡Viva México!
- ¡Viva México!
- ¡Viva México!