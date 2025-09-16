El alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rath se equivocó al dar el Grito de Independencia, error que se hizo viral en redes sociales.

Durante la celebración del Grito de Independencia por el 215 aniversario en Escárcega, Campeche el alcalde tuvo un error al nombrar a las heroínas y héroes de la Patria.

Este error fue notorio y de inmediato se hizo viral en redes; te contamos de qué se trató esta equivocación.

Alcalde de Escárcega confunde nombre de Josefa Ortiz en el Grito de Independencia

En la plaza pública de Escárcega, Campeche, su alcalde Juan Carlos Hernández Rath se equivocó al dar el Grito de Independencia.

El Grito que iniciaba como cualquier otro con un “¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!“, se vio marcado por un error que se hizo viral.

Tras dar el nombramiento inicial de las heroínas y héroes de la Patria, el alcalde de Escárcega, Campeche y gritó “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!” lo que hizo que su error se volviera viral.

El nombre correcto de esta heroína de la patria es Josefa Ortiz Téllez Girón, aunque también muchos años fue conocida como Josefa Ortiz de Domínguez.

😳"¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!": fue así como el alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rath, se confundió en el Grito de Independencia.



📹Que todo Escárcega se entere pic.twitter.com/kVKIdxoNwf — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2025

Parte del Grito del alcalde de Escárcega, Campeche fue:

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!, donde estuvo el error

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva las heroínas y héroes anónimos!

Así fue el Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum

Por su parte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio su primer Grito de Independencia como la primer mujer en este cargo.

Este grito estuvo marcado por la participación también de las mujeres que también dieron Patria a México, el Grito de Claudia Sheinbaum fue así: