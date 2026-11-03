La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, continúa generando conmoción en el futbol español; sin embargo, la tragedia también provocó una ola de ataques en redes sociales contra un futbolista que no tuvo ninguna participación en el incidente: Michel Owono, lateral del CF Can Vidalet.

El futbolista denunció que ha recibido insultos, amenazas y mensajes racistas debido a una confusión con el portero Jesús Owono, del FC Andorra.

Michel Owono envía condolencias a familiares de Jesús de Miguel Alameda

El jugador nacido en Malabo, Guinea Ecuatorial, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel y solidarizarse con sus familiares y seres queridos.

“Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra”. Michel Owono, futbolista del CF Can Vidalet.

Asimismo, manifestó su apoyo a quienes atraviesan este difícil momento: “Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús”.

”No soy Jesús Owono”: futbolista denuncia amenazas tras muerte de Jesús de Miguel. (@Owonomichel2)

Michel Owono denunció racismo y odio por muerte de Jesús de Miguel

El futbolista del CF Can Vidalet también aprovechó su comunicado para aclarar que no tiene ninguna relación con el guardameta involucrado en la acción que terminó con la muerte de Jesús de Miguel.

“Además, quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad”. Michel Owono, futbolista del CF Can Vidalet.

Michel Owono lamentó que la confusión haya provocado agresiones contra su persona y cuestionó el comportamiento de quienes han utilizado la tragedia para lanzar ataques discriminatorios.