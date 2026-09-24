Yahir participó en una dinámica en La Casa de los Famosos México 2026 y rompió en llanto al recordar a su hijo Tristan Othón, a quien le pidió perdón por el tiempo que estuvieron alejados.

“Yo le tengo que pedir perdón a mi primer hijo a Tristán. Nosotros hemos tenido una relación hermosa y maravillosa padre e hijo” Yahir

El cantante estuvo lejos de su hijo por muchos años, luego de que Tristán enfrentara una adicción.

Yahir le pide perdón a su hijo Tristán en La Casa de los Famosos México

Yahir rompió en llanto durante la dinámica de La Casa de os Famosos México y expresó que él siempre había deseado ser padre.

El cantante le pidió perdón a Tristán por estar alejados desde hace tiempo: “Empezamos desde hace mucho tiempo a tener problemas muy fuertes con las adicciones”.

Recordó el largo camino que ha recorrido con Tristán, ya que estuvo recluido en diversas clínicas de rehabilitación para controlar su adicción.

Mencionó que el proceso de rehabilitación de Tristán terminó por dañar su relación de padre e hijo, al punto de que estuvieron distanciados.

Yahir le envió un mensaje de cariño a Tristán: “Te quiero decir que te amo, te quiero decir que extraño la relación que teníamos y que aquí estoy siempre, y que me disculpes”.

El hijo de Yahir habría reaccionado a su disculpa en La Casa de los Famosos México

Tristán y Yahir retomaron su relación desde hace algunos años, por lo que el hijo del cantante habría respondido al mensaje que le envió.

El hijo de Yahir compartió una foto con la frase: “Te quiero un churro” y los seguidores del cantante creen que fue la respuesta del músico a la disculpa de su papá.

Tristán ha estado al pendiente de su papá, incluso lo defendió de los ataques de Gala Montes y le pidió que dejara de atacar a su padre.

Yahir ha recordado constantemente a Tristán durante su estancia en La Casa de los Famosos México.