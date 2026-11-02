La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recuerda la importancia de contar con una Mochila de Vida en la Ciudad de México (CDMX), un kit de emergencia que permite a las familias estar preparadas ante un sismo, temblor o cualquier otra contingencia.

Este equipo de prevención reúne artículos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia, mientras se restablecen los servicios o llegan los apoyos correspondientes.

Ante la actividad sísmica que caracteriza a la capital del país, las autoridades recomiendan preparar una mochila de emergencia que facilite la evacuación y permita tener a la mano alimentos, agua, medicamentos y documentos importantes.

Además, es importante personalizar su contenido de acuerdo con el número de integrantes de cada familia, así como considerar las necesidades de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

¿Qué debe llevar la Mochila de Vida ante un sismo o emergencia?

Contar con una mochila de emergencia bien equipada puede hacer la diferencia durante una contingencia.

De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil capitalina, estos son algunos de los artículos básicos que debes incluir:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y comida no perecedera, como alimentos enlatados de fácil apertura, barras energéticas y frutos secos.

Documentos importantes: copias físicas o respaldos digitales de actas de nacimiento, identificaciones oficiales, pasaportes y pólizas de seguros. Se recomienda guardarlos en fundas impermeables.

Salud e higiene: botiquín de primeros auxilios, gel antibacterial, toallas húmedas, papel higiénico y medicamentos esenciales, especialmente si algún integrante de la familia tiene un tratamiento médico.

Herramientas y comunicación: linterna con pilas de repuesto, radio portátil de baterías, silbato de emergencia, encendedor en una bolsa hermética, navaja multiusos y cargador portátil (power bank).

Ropa y artículos adicionales: una muda de ropa, cobija o manta térmica, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y copias de las llaves del hogar.

Artículos para mascotas: alimento, recipiente para agua, correa y placa de identificación, además de cualquier medicamento que necesiten.

La mochila debe colocarse en un sitio de fácil acceso y mantenerse actualizada, revisando periódicamente la caducidad de los alimentos, medicamentos y baterías.

Mochila de vida en CDMX (Especial)

¿Por qué es importante tener una Mochila de Vida en CDMX?

La Mochila de Vida forma parte de las medidas de prevención y gestión integral de riesgos promovidas por las autoridades capitalinas para fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia.

Los antecedentes de sismos de gran magnitud en México han demostrado la importancia de contar con suministros básicos durante las primeras horas posteriores a un desastre, cuando pueden presentarse interrupciones en los servicios, dificultades de movilidad y complicaciones para distribuir ayuda.

Por ello, preparar una mochila de emergencia permite que cada familia tenga recursos esenciales a la mano y pueda actuar de manera más organizada ante un sismo, temblor u otra contingencia.