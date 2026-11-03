Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, confirmó que una mujer sustituirá a Guadalupe Taddei en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es mujer, la que va a sustituir a la presidenta que renunció y la que va a concluir 6 años más este proceso tan complejo que estamos ya involucrados” Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Ricardo Monreal adelantó que espera que este miércoles 4 de noviembre de 2026 se apruebe la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE.

El legislador señaló que se buscará evitar que la próxima titular del organismo tenga vínculos partidistas.

Además, el proyecto de convocatoria contempla que el registro de aspirantes sea exclusivo para mujeres y se realice del 9 al 13 de noviembre de 2026.

Después de las distintas etapas de evaluación, el Comité Técnico de Evaluación seleccionará a cinco finalistas, cuyos perfiles serán enviados a la Jucopo para continuar con el procedimiento de designación.

¿Cuáles son los requisitos para ser presidenta del INE?

De acuerdo con el primer borrador de la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE, cuya aprobación está prevista para el 4 de noviembre, la persona designada concluirá el periodo constitucional que inició el 4 de abril de 2023 y termina el 3 de abril de 2032.

Por ello, la nueva titular deberá encabezar el organismo electoral durante el tiempo restante de dicho periodo.

Las aspirantes deberán cumplir y acreditar los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE):

Ser ciudadana mexicana y no adquirir otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar.

Tener más de 30 años de edad al día de la designación.

Poseer título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años al día de la designación, así como los conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar el cargo.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito alguno, salvo que se trate de uno de carácter no intencional o imprudencial.

Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo en caso de ausencia por servicio de la República durante un periodo menor de seis meses.

No haber sido registrada como candidata ni haber desempeñado algún cargo de elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación.

El proyecto también establece que el registro se realizará mediante un micrositio electrónico habilitado por la Cámara de Diputados, sin perjuicio de los mecanismos de apoyo presencial que se establezcan para facilitar la inscripción.

La Secretaría General será responsable de integrar un expediente electrónico individual por cada aspirante y asignarle un folio único de identificación.

Posteriormente, realizará una revisión administrativa preliminar para verificar que los documentos estén completos, sean legibles y correspondan con los archivos solicitados.

A más tardar 24 horas después de concluir el periodo de registro, la Secretaría General deberá entregar formalmente los expedientes electrónicos al Comité Técnico de Evaluación.

¿Cuáles son las etapas para elegir a la nueva presidenta del INE?

Una vez concluido el registro de aspirantes, comenzarán las distintas fases de evaluación para determinar quiénes cumplen con el perfil necesario para encabezar el Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con el proyecto de convocatoria, el procedimiento contempla las siguientes etapas:

Primera fase: Revisión documental. Se verificarán los documentos entregados por las aspirantes y el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.

Segunda fase: Evaluación de conocimientos. Las participantes deberán acreditar sus conocimientos mediante los mecanismos establecidos por el Comité Técnico de Evaluación.

Tercera fase: Evaluación curricular y de idoneidad. Esta etapa está prevista del 27 al 30 de noviembre de 2026 y servirá para valorar la trayectoria, experiencia y perfil de las aspirantes.

Cuarta fase: Entrevistas. Se realizarán del 1 al 5 de diciembre de 2026 para evaluar individualmente a las participantes.

Al concluir estas etapas, el Comité Técnico de Evaluación deberá integrar una quinteta con los perfiles finalistas y entregarla a la Jucopo, a más tardar entre el 7 y el 9 de diciembre de 2026, según el calendario previsto en el borrador.

La Junta de Coordinación Política buscará alcanzar un acuerdo para que el Pleno de la Cámara de Diputados designe a la nueva presidenta del INE mediante mayoría calificada, es decir, con el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes.

En caso de que no se consiga la mayoría requerida, el procedimiento contempla la insaculación en la Cámara de Diputados.

Si tampoco se concreta la designación por esta vía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervendrá mediante el mecanismo de insaculación previsto constitucionalmente.

De esta manera, el proceso legislativo definirá quién será la mujer que sustituya a Guadalupe Taddei al frente del INE y concluya el periodo constitucional vigente hasta abril de 2032.

Borrador de la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE. (Especial)

Borrador de la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE. (Especial)