Yahir canceló tres conciertos tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026; la promotora asegura que hubo problemas de logística.

“Arta Producciones y Alma Show informa al público en general que, lamentablemente, las tres fechas programadas de Yahir han sido canceladas” Yahir

El cantante tenía previstos tres conciertos en estas fechas y sedes:

Puebla: 20 de noviembre

Pachuca: 21 de noviembre

Toluca: 12 de diciembre

Yahir cancela tres de sus conciertos (Instagram/@artaproducciones)

Yahir cancela tres conciertos tras su paso por La Casa de los Famosos México 2026

A una semana de que finalizar La Casa de los Famosos México 2026, Yahir compartió un comunicado para cancelar tres de sus conciertos programados para noviembre y diciembre.

La promotora que organizó los conciertos de Yahir manifestó que los shows fueron cancelados por problemas de logística ajenos a él o su equipo.

Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público, así como el interés y apoyo brindado a estos eventos. Yahir

Yahir agradeció el apoyo y cariño de sus seguidores, quienes lo acompañaron durante su paso por La Casa de los Famosos México.

Yahir (Instagram | @lacasafamososmx)

¿Qué pasará con los boletos adquiridos para los conciertos de Yahir?

Los promotores de los conciertos de Yahir mencionaron que el reembolso de los boletos será a través de Arema a partir del 9 de octubre de 2026.

Para solicitar su reembolso en Arema debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a Arema y dirígete al apartado de reembolsos Para solicitar tu reembolso deberás colocar el folio de tu compra Arema solo reembolsara el costo del boleto, pero no el costo de servicios

Por otro lado, Yahir no ha revelado si tendrá nuevas presentaciones en 2027, pero estará presente en un evento de Teletón el 10 de octubre.