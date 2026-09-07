Tras la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México por problemas de salud, Gala Montes volvió a sumarse al reality show tras no haber podido ganar la segunda temporada.

La propia Gala Montes dijo que consideraba que ella debía haber ganado la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, por ello, decidió aceptar volver a ser una de las habitantes en esta cuarta entrega.

Gala Montes se convierte en la nueva habitante de La Casa de los Famosos México

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ha traído varias sorpresas para los televidentes, pues además de que hubo dos salidas pactadas -Fede Vigevani y Aldo Rendón- y también se decidió optar por integrar a una conocida que no tiene miedo a la funa; Gala Montes.

La actriz Gala Montes formó parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y aunque no fue una habitante eliminada, no fue la ganadora, pues Mario Bezares se llevó el primer lugar.

Sin embargo, en esta ocasión Gala Montes dijo abiertamente que decidió volver al reality show con el objetivo de ganar La Casa de los Famosos México, y teniendo como fortaleza el saber qué dice el público afuera.

A esto se le suma que la actriz ingresa en un momento en que está distanciada de toda su familia, pues aunque ya se conocen los detalles con su madre Crista Montes, ahora se desconoce qué motivó al distanciamiento de su hermana Beba Montes.

Es así como Gala Montes ingresó al reality show para dar de qué hablar, pero también advirtiendo que ella no tiene miedo a la funa, pues acusó actualmente el reality parece un “retiro espiritual”.

“Si quieren irse a un retiro espiritual, vamonos a Tailandia y a bañar elefantes y así, a fumar marihuana y lo que quieran. Pero aquí no se viene a eso, y sí les pagan un chingo, pero tal vez no son las personalidades (...) entiendo que digan ‘no quiero terminar sin carrera como Ricardo Peralta’ “. Gala Montes, actriz.

Asimismo, a horas de su ingreso, se informó que tras la votación del público, Gala Montes debía dormir en la habitación Malibú.