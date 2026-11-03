Paola Dalay reveló cuánto tiempo lleva viviendo separada de José Eduardo Derbez, mientras la hija de ambos vive actualmente con el actor.

Esto fue hace varios meses, no fue una decisión de ahorita. Ya lo procese, ya está pensado, ya está platicado. Paola Dalay

Tras confirmar su separación el pasado 1 de noviembre, Paola Dalay ha hablado abiertamente de su ruptura con José Eduardo Derbez y su nueva relación con César Romo.

Paola Dalay revela cuánto tiempo lleva viviendo separada de José Eduardo Derbez

Durante una entrevista con De Primera Mano, Paola Dalay reveló que lleva de 2 a 3 meses sin vivir en la misma casa que José Eduardo Derbez.

La pareja se habría separado desde hace 5 meses y decidieron confirmar su ruptura a través de un video que compartieron en redes sociales.

Yo vivo en otro lado desde hace dos, tres meses, aproximadamente. Sí, ya me salí de ahí. Paola Dalay

Paola Dalay (Instagram/@paodalay_2203)

Paola Dalay mencionó que por el momento se encuentra acondicionando su casa para poder vivir con su hija de 2 años, por lo que la menor está viviendo temporalmente con su padre.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay acordaron que su hija vivirá con ella, pero el actor, así como su familia, podrán convivir con la menor cuando lo deseen.

Tenemos un acuerdo, tú la vas a ver cuando tú quieras, te la puedes llevar cuando tú quieras, a donde quieras. No tenemos días, no queremos poner como ese tipo de cosas. Poala Dalay

Paola Dalay reacciona a las críticas tras su separación de José Eduardo Derbez

Tras las críticas que ha recibido Paola Dalay por su separación de José Eduardo Derbez, la modelo compartió un video junto a su hija para aclarar que sí tiene contacto con ella.

Paola Dalay pubclió una historia en Instagram para responder a las críticas tras su separación, ya que ha recibido malos comentarios tras revelar que está siguiendo con su vida.

La expareja de José Eduardo Derbez considera que la critican por ser mujer, mientras que el actor está recibiendo elogios por cumplir con sus responsabilidades como padre.

“A él le aplauden por ser papá. A ella la critican por seguir siendo mujer”, menciona la imagen compartida por Paola Dalay.

Hasta el momento, Paola Dalay niega que su relación se haya terminado por una infidelidad.