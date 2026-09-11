Rosa María Noguerón, productora del reality La Casa de los Famosos México (LCDLFM) ha dejado un misterioso mensaje en una historia de Instagram que genera especulaciones de su posible salida, como en rumores se ha dicho.

Luego de que Rosa María Noguerón compartió una foto desde el foro de LCDLFM donde solo escribió “gracias por tanto”.

Frase con la que la productora Rosa María Noguerón elevó los rumores de que dejara la LCDLFM esto en medio de la crisis que la temporada 4 pasa, ante una muy baja audiencia y fuertes críticas.

¿Rosa María Noguerón dejará LCDLFM? Misterioso mensaje genera especulaciones (Rosa María Noguerón)

Temporada 4 de LCDLFM sería la última en producir Rosa María Noguerón

Ante el misterioso mensaje que genera especulaciones sobre la salida de Rosa María Noguerón, se dice que la temporada 4 de LCDLFM sería la última que produzca.

Incluso se dice que Televisa ya estaría buscando al nuevo producto de LCDLFM para sus próxima edición.

Entre los nombre que suenan para ser el nuevo productor de LCDLFM está Rubén Galindo y Andrea Rodríguez, conocidos en el ámbito y con gran experiencia en la producción de programas de televisión y realities.

Sin embargo, estos dichos se manejan como rumores, pues hasta ahora nada es oficial, pues Televisa no ha compartido ningún cambio para sus reality LCDLFM.