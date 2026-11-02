Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo, confirmó la gravedad de su estado de salud y condenó los rumores sobre su supuesta muerte.

La hija de Laura Bozzo confirmó que ingresó al hospital por una úlcera gástrica y posteriormente presentó una peritonitis; los médicos le dijeron que tenía 10% de probabilidad de sobrevivir.

Hija de Laura Bozzo confirma que estuvo grave de salud

Victoria de la Fuente reveló al programa Amor y Fuego detalles sobre la salud de Laura Bozzo, quien continúa hospitalizada.

La hija de Laura Bozzo confirmó que la salud de la conductora era grave, por lo que fue trasladada al Hospital General de la CDMX.

La acaban de sacar de terapia intensiva (...) fue la etapa más delicada, gracias a dios parece ser que ya va de salida. Victoria de la Fuente

Laura Bozzo ya salió de terapia intensiva y su salud va evolucionando, por lo que su hija asegura que la conductora se está recuperando satisfactoriamente.

Victoria de la Fuente confesó que había días donde Laura Bozzo estaba de buen ánimo y otros en los que se sentía muy mal.

Victoria de la Fuente condena los rumores sobre la salud de Laura Bozzo

Luego de que Alfredo Adame compartiera que Laura Bozzo supuestamente había muerto, su hija menciona que le parece “asqueroso” lidiar con este tipo de rumores cuando su madre continúa en el hospital.

“Me parece lo más bajo de lo humano, me parece ridículo”, mencionó Victoria de la Fuente, quien pide que los medios sean responsables sobre la información que comparten.

Victoria de la Fuente explicó que decidieron no hablar abiertamente de la salud de Laura Bozzo, ya que su pronóstico era reservado y no querían generar rumores.

Laura Bozzo ha mejorado, pero no se sabe cuándo podría salir del hospital.