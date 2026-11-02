César Romo es un futbolista mexicano de 30 años de edad que juega como defensa en el Raniza FC de la Kings League Américas.

Sin embargo, su nombre cobró relevancia en la industria del espectáculo luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaran su separación tras casi seis años de relación.

Y es que se viralizó una foto en la que aparece Paola Dalay y César Romo durante el Gran Premio de México, lo que generó una serie de rumores sobre su vínculo sentimental.

¿Quién es César Romo, futbolista de Raniza FC en Kings League Américas?

César Romo es un futbolista mexicano que nació el 17 de diciembre de 1995. Actualmente juega como defensa en el equipo Raniza FC dentro de la Kings League Américas.

César Romo, futbolista de Raniza FC en Kings League Américas (@clromos / Instagram )

Mide aproximadamente 1.75 metros de estatura y en redes sociales mantiene presencia en Instagram bajo el usuario @clromos, donde comparte fragmentos de su carrera deportiva, jugadas, goles y entrenamientos.

¿Cuántos años tiene César Romo, futbolista de Raniza FC en Kings League Américas?

César Romo tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de César Romo, futbolista de Raniza FC en Kings League Américas?

César Romo está siendo vinculado sentimentalmente con Paola Dalay. No hay información de si se encontraba casado.

¿Qué signo zodiacal es César Romo, futbolista de Raniza FC en Kings League Américas?

César Romo es del signo zodiacal Sagitario.

César Romo, futbolista de Raniza FC en Kings League Américas (@clromos / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene César Romo, futbolista de Raniza FC en Kings League Américas?

No hay registro público ni mención en las redes sociales que indique que César Romo es papá.

¿Qué estudió César Romo, futbolista de Raniza FC en Kings League Américas?

No hay información pública sobre los estudios de César Romo.

¿En qué ha trabajado César Romo, futbolista de Raniza FC en Kings League Américas?

César Romo es un futbolista de la Kings League Américas. Su nombre cobró notoriedad mediática tras ser vinculado sentimentalmente con la influencer Paola Dalay.

Coincidiendo con la confirmación de la ruptura de ella con el actor José Eduardo Derbez tras casi seis años de relación y una hija en común.

Las versiones de un romance surgieron al difundirse una fotografía tomada en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México de Fórmula 1, en la cual aparece abrazando a la influencer por la cintura.

A partir de estas imágenes, periodistas de espectáculos como Gabo Cuevas y diversas cuentas en redes lo señalaron como el supuestamente “tercero en discordia”.

Ni César Romo ni Paola Dalay han confirmado públicamente que sostengan una relación amorosa. Asimismo, José Eduardo Derbez descartó tajantemente ante los medios que la causa de su separación fuera una infidelidad.