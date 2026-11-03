Conductores de Ventaneando se deslindan de Inés Gómez Mont y aseguran que no mantienen un vínculo con ella: “Son decisiones que ella tomó”.
Tras la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, TV Azteca decidió deslindarse de la conductora a través de Ventaneando, quienes mencionan que dejó la televisora en 2008.
Pedro Sola asegura que las autoridades sabían la ubicación de Inés Gómez Mont desde hace varios años, pues la conductora recibía a sus amistades en su casa de Florida.
Ventaneando se deslinda de Inés Gómez Mont tras ser detenida en Estados Unidos
Durante la emisión del 3 de noviembre, los conductores de Ventaneando negaron tener vínculos con Inés Gómez Mont, quien cuanta con tres ordenes de aprehensión en México.
Con la reciente detención de Inés Gómez Mont allá en Florida por una situación migratoria, la gente dice: ‘¿Por qué no hablan de ella?’ Inés trabajó aquí unos cuantos años, hace muchísimoPedro Sola
Pedro Sola menciona que Inés Gómez Mont trabajó en Ventaneando hace varios años, pero el programa ya no tenía relación con ella.
Jiménez Pérez mencionó que Inés Gómez Mont salió de Ventaneando en 2008 y aseguró que el gobierno de México le convenía llamar a la Gómez Mont “conductora de Ventaneando” para atacar a TV Azteca.
Al gobierno le conviene hundirnos de cierta formaJimena Pérez 'La Choco'
‘La Choco’, como se le conoce a Jimena Pérez, dice que Inés Gómez Mont trabajó en otras televisoras y las cuales no se han mencionado tras su detención.
Mónica Castañeda asegura que las autoridades mexicanas decidieron ignorar la ubicación de Inés Gómez Mont por varios años y aclaró que se encuentra detenida por una cuestión migratoria, no por los delitos que habría cometido.
La señora cometió delitos, la señora tiene la presunción de inocencia y tendrá que responder ante la autoridad mexicana, pero que no se les olvide que está detenida por un asunto migratorio.Mónica Castañeda
Pedro Sola asegura que Inés Gómez Mont recibía visitas mientras estaba prófuga
Rosario Murrieta niega que TV Azteca haya encubrido a Inés Gómez Mont y expresaron que serán la autoridades quienes definan la situación legal de la conductora.
Nosotros no robamos, no desviamos recursos, no defraudamos, es la autoridad la que debe de definirRosario Murrieta
Pedro Sola aseguró que las autoridades mexicanas sí sabía el paradero de Inés Gómez Mont, quien habría recibido amistades en su mansión en Miami a pesar de sus estatus legal.
Todos sabían dónde estaba Inés, todo mundo sabía. Las amigas iban a visitarla a la mansión que tenía, todos sabíanPedro Sola
Los conductores de Ventaneando manifestaron que llevaban más de 10 años sin tener contacto con Inés Gómez Mont y que ella era la única responsable de sus decisiones.
Sin embargo, tras la muerte de Daniel Bisogno en 2025, Pati Chapoy reveló que se había comunicado con Inés Gómez Mont.