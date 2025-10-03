¿Se confirma la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México? Galilea Montijo -de 52 años de edad- revela que ya se tiene al primer integrante de esta nueva emisión del reality.

Pese a rumores de que La Casa de los Famosos México 2025 no tuvo el éxito esperado, la producción ya estaría preparando una nueva entrega.

Galilea Montijo confirma la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

A unos días del final de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo confirmó que ya se encuentran planeando la cuarta temporada.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo incluso reveló que ya se tiene al primer integrante confirmado para esta emisión.

Pese a las especulaciones, Galilea Montijo destacó que La Casa de los Famosos México 2025 ha sido un éxito rotundo y ahí se encuentran los números para confirmarlo.

La conductora aseguró que La Casa de los Famosos México 2025 es lo más visto en la televisión en estos momentos, además de que es el programa más comentado en redes sociales.

Aunque Galilea Montijo no dio más detalles sobre la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, han surgido especulaciones de que se trataría una emisión All-Stars.

Y es que al igual que lo hizo Telemundo, se trataría de reunir a los habitantes de las tres temporadas de La Casa de los Famosos México.

La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

¿Quién sería el primer habitante confirmado para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México?

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo no dio más detalles sobre el primer habitante confirmado para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, a través de las redes sociales de inmediato se especuló que se trataba de Yetus Prime, influencer conocido por su contenido fitness.

Las especulaciones surgieron luego de que Poncho de Nigris sugirió que el influencer podría ser el primer participante firmado.

Hasta el momento ni la producción de La Casa de los Famosos México ni Galilea Montijo han confirmado el nombre del primer habitante confirmado para la próxima emisión del reality.

Cabe recordar que La Casa de los Famosos México 2025 terminará el próximo domingo 5 de octubre .