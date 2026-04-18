Galilea Montijo está lista para conducir La Casa de los Famosos México 2026, por lo que ya firmó el contrato para el proyecto que se trasmitirá en la segunda mitad del año.

La Casa de los Famosos México 2026 aún no ha dado detalles de sus participantes, pero Galilea Montijo ya confirmó que será la conductora.

Galilea Montijo ya firmó contrato para ser conductora de La Casa de los Famosos México 2027

Durante un encuentro con medios, Galilea Montijo reveló que su contrato con Televisa termina en diciembre de 2027 y ya tiene nuevos proyectos en puerta.

Al respecto, confirmó que ya firmó el contrato para ser conductora principal de La Casa de los Famosos México 2026.

“Acabo de firmar contrato para La Casa”, aseguró Galilea Montijo a los medios.

¿Galilea Montijo ABANDONA México? ¡Ella aclara si polémico audio 'QUEJÁNDOSE' del país es IA!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ZT79rBxEnW — De Primera Mano (@deprimeramano) April 17, 2026

Galilea Montijo ha sido host principal de La Casa de los Famoso México por tres temporadas, por lo que la producción decidió que siguiera conduciendo el reality.

Aunque La Casa de los Famosos México 2026 no ha dado detalles, pero se sabe que Odalys Ramírez no regresará como conductora.

También se desconoce si Wendy Guevara y Ricardo Margaleff regresarán a conducir las pre y post galas de La Casa de los Famosos México 2026.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram)

¿Quiénes serán los participantes de La Casa de los Famosos México 2026? Esto se sabe

Rosa María Noguerón volverá a producir La Casa de los Famosos México 2026 y reveló que ya tiene algunos participantes confirmados para la cuarta temporada.

La productora aseguró que los fans del programa se llevarían una grata sorpresa y volverían a hacer polémica.

Se espera que La Casa de los Famosos México 2026 se estrene después del Mundial 2026, por lo que se podría transmitir a finales de julio.

Será durante la segunda mitad del 2026 cuando se revelen los nombres de los participantes de La Casa de los Famosos 2026.