Ciudadanos de Nuevo León celebraron a lo grande el triunfo del originario de Monterrey, Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025.

Gobierno de Nuevo León desmiente día de asueto tras la final de La Casa de los Famosos México 2025 (@chismecitopolitico.nl / Instagram)

Triunfo que causó confusión entre la ciudadanía debido a que comenzó a circular un comunicado que supuestamente envío el Gobierno de Nuevo León con respecto a La Casa de los Famosos México 2025.

El escrito supuestamente enviado desde la Oficina de Comunicación decretaba un día de asueto tras la gran final del reality show de TelevisaUnivisión. Medida que el gobierno de Nuevo León nunca aprobó.

En Instagram se aclara que bajo ningún motivo se decretó para el lunes 6 de octubre en Nuevo León se cancelarían actividades laborales y escolares.

Así como se pide no difundir información que no ha sido verificada, validada y mucho menos difundidas por canales y fuentes oficiales del Gobierno de Nuevo León.

Aldo Tamez de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 2025

Aldo Tamez de Nigris, de 26 años de edad, se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos México 2025.

A lo largo de 71 días, Aldo Tamez de Nigris venció a los 15 habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

El originario de Monterrey ganó 4 millones de pesos más el dinero acumulado que le proporcionará Mercado Pago.

Sin embargo, el integrante del Team Noche no se llevará el dinero integro ya que deberá pagar el impuesto que corresponde a una retención de su premio.

De acuerdo con el artículo 137 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de ingresos por la obtención de premios señala, se consideran ingresos los premios que se deriven de:

Loterías

Sorteos

Rifas

Juegos con apuestas

Concursos

Por lo que el sobrino de Poncho de Nigris, de 49 años, se llevará casi 4 millones de pesos, más una motocicleta y una pantalla que se ganó durante el juego.