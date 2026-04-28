Wendy Guevara confirmó que será la conductora de las pre y postgalas de La Casa de los Famosos México 2026.

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 ya trabaja en la siguiente edición del reality y comenzó a confirmar a sus conductores.

Wendy Guevara regresa a La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 no ha confirmado su fecha de inicio o lista de participantes, pero sus conductores ya firmaron contrato.

Por ello, ahora se sabe que Wendy Guevara regresa como conductora de la pre y postgalas de La Casa de los Famosos México 2026 junto con Ricardo Margaleff.

Wendy Guevara revela qué pasó con su página de Instagram con 8 millones de seguidores ¿La HACKEARON?#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/K52gwBhtpH — De Primera Mano (@deprimeramano) April 28, 2026

“Yo ya firmé el contrato y de hecho Rosa María Noguerón, que es mi jefa, ella ya lo había dicho en las cámaras que estábamos Margaleff y yo a cargo de la pregala y postgala”, mencionó Wendy Guevara.

Por otro lado, Galilea Montijo será la conductora principal del reality por cuarto año consecutivo.

Wendy Guevara revela si los escándalos han provocado que pierda proyectos

Hace una semanas se viralizó un video donde Wendy Guevara y Paola Suárez hacían comentarios inapropiados sobre menores de edad.

El video se grabó hace más de 8 años y Wendy Guevara fue duramente criticada por normalizar el grooming.

Wendy Guevara explicó que en esa época no sabía como funcionaban las redes sociales y solo buscaba generar polémica.

Por esa razón, la influencer se disculpó por sus comentarios y mencionó que condena cualquier tipo de abuso.

A pesar del escándalo, Wendy Guevara menciona que no ha perdido proyectos y sigue trabajando.