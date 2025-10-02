¿Ya se sabe quién ganará La Casa de los Famosos México 2025? Panelistas concuerdan sobre quién se llevará los 4 millones de pesos mexicanos.

A unos días de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025, se cree que hay un integrante que es el claro favorito para ganar el reality .

Aldo Tamez de Nigris ganará La Casa de los Famosos México 2025? Los panelistas lo tienen claro

Tras una larga competencia entre cuartos, el domingo 5 de octubre se llevará a cabo la final de La Casa de los Famosos México 2025 y se conocerá al integrante ganador.

📍 Esto dijeron hoy LOS PANELISTAS DE LA CASA DE LOS FAMOSOS, sin las instrucciones de la productora Rosa María Nogueron



Los tres quieren que gane alguien de #teamnoche#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx3 #AldoGanador #Abelito pic.twitter.com/fZhNnlDTuW — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 2, 2025

Sin embargo, panelistas de La Casa de los Famosos México 2025 tienen claro que Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- será el gran ganador de esta temporada.

Aldo Tamez de Nigris se ha convertido en el favorito en la recta final de La Casa de los Famosos México 2025 para los panelistas:

Jessie Cervantes de 57 años de edad

Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava de 56 años de edad

Cynthia Urias de 46 años de edad

Los tres coincidieron que Aldo Tamez de Nigris se llevará La Casa de los Famosos México 2025 y es que hay una clara diferencia con el resto de sus compañeros.

No tienen duda que será Aldo Tamez de Nigris quien apague las luces de La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo Tamez de Nigris, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

¿Hay otro integrante que le podría quitar el triunfo a Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025?

Sin embargo, Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava señaló que si tendría que mencionar otro nombre sería el de Abelito, de 25 años de edad.

Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava consideró que ambos tienen grandes posibilidades, algo en lo que coincidió la conductora Cynthia Urias.

Pero, Cynthia Urias invitó a los seguidores de Abelito a no confiarse y es que hay una dura competencia y las votaciones se encuentran muy cerradas.

Para Jessie Cervantes no hay otro participante que tenga la posibilidad de ganar más que Aldo Tamez de Nigris, por todo el fandom que tiene.

Algo en lo que coinciden los fanáticos de La Casa de los Famosos México 2025.